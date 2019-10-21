الحكومة السودانية والجبهة الثورية توقعان إعلانا سياسيا في جوبا

وقعت الحكومة السودانية الانتقالية وفصائل "الجبهة الثورية"، في جوبا عاصمة جنوب السودان، إعلانا سياسيا ووثيقة لوقف إطلاق النار.

أهم نقاط الاتفاق

الإعلان السياسي، الذي حصلت الجزيرة مباشر على نسخة منه، تضمن نقاطا أبرزها:

تجديد وقف الأعمال العدائية بين الجانبين لمدة ثلاثة أشهر.

تكوين لجنة من قبل الجبهة الثورية لمتابعة الإجراءات الخاصة بإطلاق سراح الأسرى والمحكومين.

تكوين لجنة مشتركة للتنسيق في أجندة التفاوض، ومراجعة القرارات الصادرة بشأن أراضي السدود المتمثلة في القرار 206 وأراضي الولاية الشمالية التي منحت للمستثمرين، والتأكيد على تضمين اتفاقية السلام الشامل في الوثيقة الدستورية.

توصل الطرفان لاتفاق على الحصول على تفويض من الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي للعملية التفاوضية وحشد دعم الشركاء الدوليين لتنفيذ اتفاق السلام.

بنود أجندة التفاوض: القضايا القومية مثل المواطنة وقضايا الحكم والإدارة والترتيبات الأمنية.

مسارات التفاوض: دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق) وشرق وشمال السودان بالإضافة للقضايا ذات الخصوصية.

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