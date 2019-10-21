أردوغان للدول الغربية: تدعون أنكم ضد الإرهاب وتقفون معه

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن دول الغرب جميعها بما في ذلك دول الاتحاد الأوربي وحلف شمال الأطلسي، وقفت مع الإرهابيين، في إشارة لوحدات حماية الشعب الكردية.

وخاطب أردوغان في كلمة له بمنتدى "تي آر تي وورلد"، دول الناتو والغرب: كنتم تدعون أنكم ضد الإرهاب وخلال عملية نبع السلام وقفتم مع الإرهابيين ضد تركيا.

أبرز ما قاله الرئيس التركي

الذين قاطعوا المنتدى اليوم بسبب عملية نبع السلام، ليس بإمكانهم تقبل الديمقراطية.

الدول التي رسمت حدودها بالمسطرة لن تكون دولاً حقيقية.

العالم أكبر من خمس دول، والحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى الحرية والديمقراطية.

علينا إعادة هيكلة المؤسسات الرائدة في النظام العالمي، خاصة الأمم المتحدة.

لم ولن نجلس مع أي منظمة إرهابية على طاولة المفاوضات.

ما نقوم به في سوريا من أجل تأمين حدودنا، وضمان عودة اللاجئين.

تركيا لا تريد أن تأخذ أي أرض ليست تابعة لها، وليس لديها مطامع في أي دولة.

تركيا تختلف عن الذين يبيتون النوايا الخبيثة في سوريا والعراق وأفغانستان وليبيا وأفريقيا والبلقان.

سأبحث مع الرئيس بوتين غدا الثلاثاء مستجدات الأوضاع في سوريا، وسنُقدم بعدها على الخطوات اللازمة.

قافلة عسكرية أمريكية شوهدت على مشارف دهوك بعد انسحابها من شمال سوريا ـ رويترز

جاء ذلك بالتزامن مع تحركات عسكرية أمريكية على الحدود العراقية السورية، واستمرار الوحدات الكردية إخلاء مواقع لها شرق الفرات، لتنفيذ بنود الاتفاق بين أنقرة وواشنطن.

تحركات عسكرية

وكالة الأناضول نقلت عن مراسلها قوله، إن 100 مركبة عسكرية أمريكية، مرت ببلدة سحيلا، بالقرب من الحدود العراقية السورية، المقابلة لمعبر سيملكا، في طريقها لمحافظة الأنبار غربي العراق.

نقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر"، قوله إن قوات أمريكية قرب حقول النفط شمال شرقي سوريا ليست في مرحلة انسحاب حالياً.

إسبر أكد أن انسحاب قوات بلاده، من الشمال السوري سيستغرق أسابيع، مضيفاً أن الاستخبارات الأمريكية تساعد حالياً في مراقبة وقف إطلاق النار.

وزارة الدفاع التركية قالت إنها تتابع عن كثب خروج من وصفتهم بالإرهابيين من المنطقة المحددة شمال شرقي سوريا، في غضون مهلة الـ 120 ساعة، بموجب الاتفاق مع الولايات المتحدة.

الوزارة قالت إن 125 عربة، للوحدات الكردية، خرجت حتى الآن من المنطقة الآمنة، مشيرة إلى 36 خرقاً نفذته تلك الوحدات منذ بدء سريان الاتفاق التركي الأمريكي مساء 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

أوضحت وزارة الدفاع التركية، أن قواتها قتلت وجرحت واعتقلت 765 من العناصر التابعة للوحدات الكردية، وسيطرت على 1500 كيلو متر مربع، من ضمنها 111 منطقة سكنية شمال شرقي سوريا.

خلفيات