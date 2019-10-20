9 قتلى في تبادل إطلاق النار بين الهند وباكستان في كشمير

قتل 9 أشخاص، الأحد، جراء تبادل إطلاق النار بين الهند وباكستان على الحدود بين شطري إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، حسب مسؤولين من البلدين.

اتهامات متبادلة

في وقت سابق اليوم، اتهم الجيش الهندي نظيره الباكستاني باستهداف مركز حدودي هندي ومناطق أخرى مدنية على الجزء الخاضع لسيطرته من إقليم كشمير، ما أسفر عن مقتل جنديين ومدني واحد.

المتحدث باسم الجيش الهندي راجيش كاليا، قال في تصريح نقلته وكالة "أسوشيتد برس" إن القوات الهندية "ردت بقوة" فجر الأحد، على "الانتهاك غير المبرر" لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الخصمين النووين عام 2003.

المتحدث أوضح أن جنديين ومدني قتلوا، فيما أصيب 3 مدنيين بجروح برصاص الجيش الباكستاني.

بالمقابل، رد الجيش الباكستاني بتوجيه اتهامات مماثلة، وقال في بيان إن "الانتهاكات غير المبررة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل نيودلهي تسببت في مقتل 5 مدنيين وجندي باكستاني، فضلًا عن إصابة 3 مدنيين وجنديين آخرين بجروح" في الجزء الخاضع لسيطرتها من كشمير ويطلق عليه أزاد كشمير.

البيان أضاف أن القوات الهندية استهدفت المدنيين في قطاعات جورا وشاهكوت وسهري الواقعة في أزاد كشمير.

الجيش الباكستاني أشار في البيان إلى أن قواته ردت بإطلاق نيران مكثف على الجانب الهندي.

حكومة إقليم ازاد كشمير اتهمت، فجر الأحد، الجيش الهندي بقتل 6 مدنيين في قصف على مدينة مظفر أباد عاصمة الإقليم، قبل أن يصدر تعليق رسمي من حكومة إسلام أباد.

رئيس وزارء أزاد كشمير راجا محمد فاروق، قال في تغريدة على تويتر: "إن القوات الهندية في إقليم كشمير المحتل أصابتها نوبة هياج. فقد قتلوا في قصف شرس 6 مدنيين ليلة السبت/الأحد، في مظفر أباد".

تشييع جنازة ضحايا قتلوا في كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية (رويترز)

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