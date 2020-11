16 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعانون من سوء التغذية

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان، الأحد، إن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

How is it that almost 50 million children under five are still suffering from wasting?

This boy is being assessed at a clinic in Mozambique, where UNICEF helps to treat malnourished children. But it should never come to this.#ForEveryChild, nutritious food. pic.twitter.com/oGZLjyhuhc

