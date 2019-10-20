16 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعانون من سوء التغذية

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في بيان، الأحد، إن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

النزاعات في سوريا واليمن وليبيا والسودان

أعلنت المنظمة الأممية في بيان اليوم الأحد أن أكثر من 16 مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خصوصا بسبب النزاعات في سوريا واليمن وليبيا والسودان.

دانت المنظمة، في بيانها التأثير المروع للنزاعات في الدول الأربع، مؤكدة أنه وعلى الرغم من بعض التحسينات التي حدثت، إلا أن تغذية الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ العام 2000 تسوء أو تتجه نحو حالة من الركود.

How is it that almost 50 million children under five are still suffering from wasting? This boy is being assessed at a clinic in Mozambique, where UNICEF helps to treat malnourished children. But it should never come to this.#ForEveryChild, nutritious food. pic.twitter.com/oGZLjyhuhc — UNICEF (@UNICEF) October 20, 2019

أبرز ما جاء في بيان المنظمة

المزيد من الأطفال يعانون الآن من أشكال مختلفة من سوء التغذية بسبب "النزاعات في سوريا واليمن وليبيا والسودان وأكثر من 16 مليون طفل دون سن الخمس سنوات لا يحصلون على أطعمة مغذية.

حوالى 11 مليون طفل يعانون من سوء التغذية المزمن أو الحاد، من ضمنهم أكثر من سبعة ملايين طفل يعانون من التقزم، و3 ملايين و700 ألف من سوء التغذية الحاد.

الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد هم أكثر عرضة للوفاة بـ 11 ضعفا بالمقارنة مع أقرانهم الذين يحظون بتغذية جيدة.

ثلث مجمل الحوامل والمرضعات في شمال غرب سوريا مصابات بفقر الدم، ما يؤدي إلى عواقب وخيمة على نتائج الولادة وعلى النمو الجسدي والعقلي لدى الأطفال.

ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السودان يؤدي إلى سوء التغذية بين الأطفال، وما يقدر بنحو 2.3 مليون طفل يعانون من سوء التغذية في البلاد، وترتبط نصف وفيات الأطفال ممن هم دون سن الخمس سنوات بسوء التغذية، بشكل مباشر.

مليونا طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية الحاد، من ضمنهم حوالي 360 ألفا دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد جداً وهم يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة.

الأمم المتحدة وصفت الوضع في اليمن بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم

الطعام الصحي