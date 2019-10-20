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سياسة|مصر

وسما "محمود البنا" و"هتغور ياسيسي" يتصدران تويتر في مصر

شهيد الشهامة والسيسي يتصدران تويتر في مصر
شهيد الشهامة والسيسي يتصدران تويتر في مصر
20/10/2019

تزامنا مع بدء محاكمة قاتله، تصدر وسم (#محمود_البنا) والمعروف بـ "شهيد الشهامة" في مصر، موقع تويتر اليوم الأحد، كما تصدر وسم (#هتغور_ياسيسي) الترند بالأمس بعد القصف الأخير بسيناء.

سيناء.. قصف المدنيين
  • وسم (#هتغور_ياسيسي) تصدر موقع تويتر عقب إطلاق الفنان ورجل الأعمال محمد علي له، معددًا فشل الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظامه في إدارة الأزمات التي تتعرض لها البلاد وأبرزها سد النهضة الإثيوبي.
  • التفاعل تصاعد بالتزامن من مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 12 آخرين، أمس السبت، بعضهم حالتهم حرجة، في قصف جوي استهدف، منزل بمنطقة أبو العراج جنوب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.
  • المغردون أشاروا إلى قدرة الشعب المصري على إسقاط السيسي ونظامه، معبرين عن غضبهم من قصف الجيش للمدنيين في سيناء والذي تزايدت وتيرته في الفترة الأخيرة وتسبب في إبادة عائلات بأكملها.

  • كان محمد علي أطلق عدة وسوم من قبل وصل بعضها للترند العالمي على تويتر، وتفاعل معها الملايين من المصريين والعرب عقب نشره سلسلة فيديوهات اتهم فيها السيسي وزوجته وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بإهدار المال العام لصالح الرفاهية وبناء قصور رئاسية.
  • التفاعل وصل للميدان، وخرجت بالفعل احتجاجات "نادرة" يوم 20 من سبتمبر/أيلول المقبل، استجابة لدعوة محمد علي للتظاهر والمطالبة برحيل السيسي، واعتقل على إثرها أكثر من ألفي شخص، وفق منظمات حقوقية.
اقرأ أيضًامصر قتلى وجرحى في قصف جوي على قرية أبو العراج في سيناء
"شهيد الشهامة"
  • اليوم الأحد، تصدر وسم (#محمود_البنا) موقع تويتر بمصر، تزامنًا مع بدء أولى جلسات محاكمة قاتليه، ومن قبله تصدر وسم (#اعدام_راجح_حق_محمود_البنا_فين) ووسومًا أخرى، تطالب جميعها بالقصاص لمحمود.
  • عُرف محمود (18 عامًا) باسم "شهيد الشهامة" بعدما دفع حياته ثمنًا لمحاولته حماية إحدى فتيات منطقته من التحرش.
  • أما محمد راجح (19 عامًا) المتهم بالقتل والتحرش، فقد انتفضت منصات التواصل على مدار الأيام الماضية مطالبة بإعدامه، ومن على شاكلته.

  • امتدت المطالبات إلى معاقبة أسرة راجح (الشاب الجامعي المدلل)، وبالتحديد والدته التي يقال عنها إنها "تكره خلفة البنات"، وفق ناشطين.
  • الجاني والمجني عليه، كلاهما من مدينة تلا في محافظة المنوفية بدلتا مصر، وشهدت المدينة عدة وقفات من الأهالي تطالب بإعدام راجح ورفقائه الذين سددوا طعنات نافذة لمحمود حتى الموت.
  • جنازة محمود (طالب بالصف الثاني الثانوي)، تحولت إلى مظاهرة طالب فيها المشيعون بإنزال أقصى عقوبة على الجاني.
  • مع تصاعد الغضب الشعبي، وزيادة التفاعل بمواقع التواصل، أصدر النائب العام في 12 من الشهر الجاري أمرا بإحالة المتهمين الثلاثة إلى محاكمة جنائية عاجلة لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
  • مؤخرًا، ارتفعت حدة الغضب على خلفية محاولات أسرة الجاني التلاعب في القضية وتقديم مستندات مزورة تثبت أنه لم يتجاوز سن 18 سنة، مما يستوجب تطبيق قانون الطفل عليه، وبالتالي الإعفاء من عقوبة الإعدام، على حد قول الناشطين.
  • كان محمد الحسيني محامي المتهم الرئيسي، قد أعلن اعتذاره عن عدم حضور المحاكمة عن موكله وذلك قبل أقل من يومين فقط من بدء جلسات المحاكمة.
    للمزيد حول قصة محمود البنا "شهيد الشهامة" في مصر، يمكن الرجوع للرابط التالي:
    حاول حماية فتاة من التحرش فقُتل.. هذه حكاية "شهيد الشهامة" بمصر

    https://twitter.com/hossvm20/status/1185828727676116993?ref_src=twsrc%5Etfw

    https://twitter.com/Zakariaelbery1/status/1185835226418864128?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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