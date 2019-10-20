وسما "محمود البنا" و"هتغور ياسيسي" يتصدران تويتر في مصر

تزامنا مع بدء محاكمة قاتله، تصدر وسم (#محمود_البنا) والمعروف بـ "شهيد الشهامة" في مصر، موقع تويتر اليوم الأحد، كما تصدر وسم (#هتغور_ياسيسي) الترند بالأمس بعد القصف الأخير بسيناء.
لما بنشوف تونس والسودان بنقول يارب كمان مصر
ولما بنشوف لبنان والجزائر بنقول إحنا مش أقل منهم
الأزعه ماسك في الكرسي .. وجيشنا مش بيرد علينا😎
لكن إحنا مش هنفقد الأمل💪
بالعكس اللي بيحصل حوالينا بيدينا كل يوم أمل جديد
ويقينا بربنا بيزيد🙌 🇾🇪✊
هنغرد علي الهاشتاج
👇#هتغور_ياسيسي pic.twitter.com/fKLBdvVoRE
— أسرار محمد علي | Mohamed Ali (@MohamedSecrets) October 19, 2019
محمود البنا حكاية رجولة … محتاجة تتدرس في مناهج الطلبة دي اقل حاجه ممكن تتقدم ليه … ونشرح ليهم يعني ايه تكون دكر قدام الجبان .محمود البنا لن ننساك ابدا #محمود_البنا
— Ahmed Elsaka (@ElSaka) October 19, 2019
ولا كأنه ابن رئيس الجمهورية حسبي الله ونعم الوكيل 🙂#اعدام_راجح#محمود_البنا pic.twitter.com/sIJ8XwPTqP
— Hapipa M. Ahmed (@HapipaMAhmed1) October 20, 2019
https://twitter.com/hossvm20/status/1185828727676116993?ref_src=twsrc%5Etfw
أَهْ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا#محمود_البنا pic.twitter.com/VpYIpjtjRx
— El- Koudary (@memoelkhoudary) October 20, 2019
ياويلك يا قاضى الارض من قاضى السماء لو حق البنا راح.
#محمود_البنا pic.twitter.com/tRYX8mvEOG pic.twitter.com/z3CJTajaeV
— Ahmed Shabana (@Ahmed76385151) October 20, 2019
لما تكسلوا افتكروا المنظر ده💔#محمود_البنا pic.twitter.com/cl6FlQrlwj
— Menna gamal♎ (@Menna_g_mohamed) October 20, 2019
حقك راجع يا محمود 🔥#محمود_البنا pic.twitter.com/i2cGYscphx
— Heba Mansour (@Hebamansour1010) October 20, 2019
بيدير البلد بدماغ جموسه
انهي بقي الي كان هايرفع الروح المعنويه يا روح امك #هتغور_ياسيسي pic.twitter.com/idwiuyD9Ur
— deVoo (@ahmedDevoo) October 20, 2019
https://twitter.com/Zakariaelbery1/status/1185835226418864128?ref_src=twsrc%5Etfw
#اوقفوا_المجازر_بحق_الاهالى_بسيناء
مقتل اسرة في سيناء
" ابو العراج "
في قصف للجيش المصري
اكتبوا بحث
مقتل اسرة في سيناء
وشوفوا النتائج
عشان تعرفوا أنه قتل وتهجير ممنهج
اللي بيقول
الجيش حاجة والسيسي حاجة
مين بيقصف أهلنا؟
كلاهما وجهان لعملة واحدة
لولاهم ما بغي#هتغور_ياسيسي pic.twitter.com/ZqroyqANp8
— ربعاوي 2 (@_s_herif) October 20, 2019