وسما "محمود البنا" و"هتغور ياسيسي" يتصدران تويتر في مصر

تزامنا مع بدء محاكمة قاتله، تصدر وسم (#محمود_البنا) والمعروف بـ "شهيد الشهامة" في مصر، موقع تويتر اليوم الأحد، كما تصدر وسم (#هتغور_ياسيسي) الترند بالأمس بعد القصف الأخير بسيناء.

سيناء.. قصف المدنيين

وسم (#هتغور_ياسيسي) تصدر موقع تويتر عقب إطلاق الفنان ورجل الأعمال محمد علي له، معددًا فشل الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظامه في إدارة الأزمات التي تتعرض لها البلاد وأبرزها سد النهضة الإثيوبي.

التفاعل تصاعد بالتزامن من مقتل 4 مدنيين على الأقل وإصابة 12 آخرين، أمس السبت، بعضهم حالتهم حرجة، في قصف جوي استهدف، منزل بمنطقة أبو العراج جنوب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.

المغردون أشاروا إلى قدرة الشعب المصري على إسقاط السيسي ونظامه، معبرين عن غضبهم من قصف الجيش للمدنيين في سيناء والذي تزايدت وتيرته في الفترة الأخيرة وتسبب في إبادة عائلات بأكملها.

لما بنشوف تونس والسودان بنقول يارب كمان مصر

ولما بنشوف لبنان والجزائر بنقول إحنا مش أقل منهم

الأزعه ماسك في الكرسي .. وجيشنا مش بيرد علينا😎

لكن إحنا مش هنفقد الأمل💪

بالعكس اللي بيحصل حوالينا بيدينا كل يوم أمل جديد

ويقينا بربنا بيزيد🙌 🇾🇪✊

هنغرد علي الهاشتاج

👇#هتغور_ياسيسي pic.twitter.com/fKLBdvVoRE — أسرار محمد علي | Mohamed Ali (@MohamedSecrets) October 19, 2019

كان محمد علي أطلق عدة وسوم من قبل وصل بعضها للترند العالمي على تويتر، وتفاعل معها الملايين من المصريين والعرب عقب نشره سلسلة فيديوهات اتهم فيها السيسي وزوجته وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بإهدار المال العام لصالح الرفاهية وبناء قصور رئاسية.

التفاعل وصل للميدان، وخرجت بالفعل احتجاجات "نادرة" يوم 20 من سبتمبر/أيلول المقبل، استجابة لدعوة محمد علي للتظاهر والمطالبة برحيل السيسي، واعتقل على إثرها أكثر من ألفي شخص، وفق منظمات حقوقية.

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"شهيد الشهامة"