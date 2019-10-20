وزير الدفاع الأمريكي يتوقع انتقال القوات الأمريكية من سوريا إلى العراق

توقع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا إلى غرب العراق لمواصلة الحملة ضد مقاتلي تنظيم الدولة، على حد قوله.

أبرز تصريحات وزير الدفاع الأمريكي

من المتوقع انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا والتي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غرب العراق لمواصلة الحملة ضد مقاتلي تنظيم الدولة.

الانسحاب الأمريكي ماض على قدم وساق من شمال شرق سوريا.. إننا نتحدث عن أسابيع وليس أياما، و عملية الانسحاب تتم من خلال طائرات وقوافل برية.

الخطة الحالية هي إعادة تمركز تلك القوات في غرب العراق، ويبلغ عددها نحو ألف فرد.

وضع غير مستقر

من جانب آخر قال مسؤول أمريكي كبير إن الوضع ما زال غير مستقر وإن الخطط قد تتغير.

من المرجح أن يخضع أي قرار بإرسال قوات أمريكية إضافية إلى العراق لمراجعة دقيقة في بلد تحظى فيه إيران بنفوذ على نحو متزايد.

قال المسؤول" هذه هي الخطة الحالية، الأمور يمكن أن تتغير بين الوقت الحالي وموعد استكمالنا الانسحاب ولكن هذه هي خطة التحرك الآن".

لم يتضح ما إذا كانت القوات الأمريكية ستستخدم العراق قاعدة لشن هجمات برية في سوريا وشن هجمات جوية ضد مقاتلي تنظيم الدولة.

قوات أمريكية في شرق الفرات

قوات إضافية في العراق