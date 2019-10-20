مقتل 4 في بنغلاديش بسبب منشور مسيء للمسلمين على فيسبوك

قال مسؤولون إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو 50 آخرين اليوم الأحد لتفريق آلاف المسلمين خلال احتجاج في بنغلاديش بسبب منشور مسيء للمسلمين على فيسبوك.

ما القصة؟

اندلعت الاشتباكات في منطقة بولا الجنوبية الواقعة على بعد 195 كيلومترا من العاصمة دكا إثر احتجاج حشود غاضبة بسبب تقارير عن نشر أحد الهندوس منشورا على فيسبوك تضمن ازدراء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وطالب المتظاهرون بإعدام الشاب الهندوسي.

مسؤول الشرطة في بولا قال "أطلقنا طلقات فارغة دفاعا عن النفس لكن بعض الناس بدأوا في رشق أفرادنا بالحجارة مما دفعنا للاحتماء بأحد المباني".

المسؤول أضاف أن أربعة أشخاص قتلوا في حين أصيب شرطي بالرصاص خلال الاشتباك. وجرى إرسال قوات من حرس الحدود وتعزيزات من الشرطة إلى بولا.

السلطات المحلية عقدت اجتماعًا، الأحد، مع شيوخ القرية، في محاولة لنزع فتيل التوترات التي بدأت الجمعة.

"قرصنة"

الرجل الهندوسي، المحتجز لدى الشرطة بغرض الحماية، نفى أنه نشر هذا التعليق، وقال إن حسابه تعرض للاختراق.

قائد الشرطة المحلية قال إنه بعد تقدم صاحب حساب فيسبوك بشكوى حول اختراق حسابه، احتجزت الشرطة 3 أشخاص بتهمة اختراق الحساب.

رئيسة وزارء بنغلاديش شيخة حسينة قالت إن حساب الرجل المتهم بإثارة النعرات الطائفية على فيسبوك، تمت قرصنته من مسلم واستخدم "لنشر الأكاذيب".

حسينة أضافت في خطاب أمام أعضاء حزبها السياسي "رأينا شائعات تنشر على فيسبوك لخلق بيئة فوضى. من هم؟ ما نواياهم؟".

حسينة تابعت "طلبت من مواطنينا التحلي بالصبر. والذين يريدون الصيد في الماء العكر، سوف نجدهم ونتخذ التدابير ضدهم".

رئيسة وزارء بنغلاديش شيخة حسينة واجد (الجزيرة)

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