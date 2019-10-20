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سياسة|بنغلادش

مقتل 4 في بنغلاديش بسبب منشور مسيء للمسلمين على فيسبوك

عناصر من قوات الأمن في بنغلاديش
عناصر من قوات الأمن في بنغلاديش
20/10/2019

قال مسؤولون إن أربعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو 50 آخرين اليوم الأحد لتفريق آلاف المسلمين خلال احتجاج في بنغلاديش بسبب منشور مسيء للمسلمين على فيسبوك.

ما القصة؟
  • اندلعت الاشتباكات في منطقة بولا الجنوبية الواقعة على بعد 195 كيلومترا من العاصمة دكا إثر احتجاج حشود غاضبة بسبب تقارير عن نشر أحد الهندوس منشورا على فيسبوك تضمن ازدراء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وطالب المتظاهرون بإعدام الشاب الهندوسي.
  • مسؤول الشرطة في بولا قال "أطلقنا طلقات فارغة دفاعا عن النفس لكن بعض الناس بدأوا في رشق أفرادنا بالحجارة مما دفعنا للاحتماء بأحد المباني".
  • المسؤول أضاف أن أربعة أشخاص قتلوا في حين أصيب شرطي بالرصاص خلال الاشتباك. وجرى إرسال قوات من حرس الحدود وتعزيزات من الشرطة إلى بولا.
  • السلطات المحلية عقدت اجتماعًا، الأحد، مع شيوخ القرية، في محاولة لنزع فتيل التوترات التي بدأت الجمعة.
"قرصنة"
  • الرجل الهندوسي، المحتجز لدى الشرطة بغرض الحماية، نفى أنه نشر هذا التعليق، وقال إن حسابه تعرض للاختراق.
  • قائد الشرطة المحلية قال إنه بعد تقدم صاحب حساب فيسبوك بشكوى حول اختراق حسابه، احتجزت الشرطة 3 أشخاص بتهمة اختراق الحساب.
  • رئيسة وزارء بنغلاديش شيخة حسينة قالت إن حساب الرجل المتهم بإثارة النعرات الطائفية على فيسبوك، تمت قرصنته من مسلم واستخدم "لنشر الأكاذيب".
  • حسينة أضافت في خطاب أمام أعضاء حزبها السياسي "رأينا شائعات تنشر على فيسبوك لخلق بيئة فوضى. من هم؟ ما نواياهم؟".
  • حسينة تابعت "طلبت من مواطنينا التحلي بالصبر. والذين يريدون الصيد في الماء العكر، سوف نجدهم ونتخذ التدابير ضدهم".
     

    رئيسة وزارء بنغلاديش شيخة حسينة واجد (الجزيرة)
خلفيات
  • يشكل المسلمون نحو 90% من سكان بنغلاديش البالغ إجمالي عددهم 168 مليون شخص.
  • ليست المرة الأولى التي تشهد فيها بنغلاديش أعمال عنف على خلفية تعليقات على فيسبوك تعتبر مستفزة دينيا.
  • في العام 2016 هاجم مسلمون غاضبون معابد هندوسية شرقي البلاد على خلفية تعليق نشر على فيسبوك اعتبروا أنه يسخر من مدن مقدسة لدى المسلمين.
  • في العام 2012 أحرقت عصابات أديرة بوذية ومنازل ومتاجر في منطقة كوكس بازار على خلفية نشر شاب بوذي على فيسبوك صورة اعتبرت مسيئة للقرآن.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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