مصر: قتلى وجرحي في قصف جوي على قرية أبو العراج في سيناء

قتل 4 مدنيين على الأقل وأصيب 12 آخرين، بعضهم حالتهم حرجة، في قصف جوي استهدف، السبت، منزل بمنطقة أبو العراج جنوب مدينة الشيخ زويد شمالي سيناء بمصر.
روايات أهلية.. وقت العشاء.. سماع دوى انفجار هائل جنوب الشيخ زويد.. تلاه سماع صراخ مرعب يدوي لمسافات بعيدة نتيجة سكون الليل #سيناء #الشيخ_زويد #ابو_العراج #sinai
— mostafa singer (@MostafasingerMr) October 19, 2019
استشهاد كل من "فرحه ابراهيم 90 سنة ومحمد مسعود 10 سنوات وايه جمعه عيد 24 عاما ورانيا جمعه عيد 28 عاما" وإصابة 12 أخرين في قرية ابو العراج جنوب الشيخ زويد نتيجة قصف جوي بحسب روايات الأهالي #سيناء #الشيخ_زويد #sinai #ابو_العراج
— mostafa singer (@MostafasingerMr) October 19, 2019