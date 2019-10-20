ماليزيا تبحث عن مشتر ليخت عملاق بقيمة 200 مليون دولار [فيديو]

عرضت ماليزيا للبيع يختا عملاقا ارتبط بفضيحة فساد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق.
مواصفات اليخت
- يبلغ طول اليخت "ترانكويليتي" 300 قدما (91.4 مترا) وتعود ملكيته إلى رجل أعمال ماليزي فارّ يرتبط بنجيب ويدعى "لو تايك جهو".
- بعد ستة أشهر فقط من شراء اليخت مقابل 126 مليون دولار عرض موقع شركة "كامبر آند نيكولسونز" لليخوت القارب ترانكويلتي للبيع مرة أخرى، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت.
- وضعت الشركة سعر 200 مليون دولار لليخت، وفقًا لموقع بيزنس إنسايدر، أي بزيادة نحو 60٪ عما دفعته شركة جينتغ ماليزيا للكازينوهات.
- شركة "كامبر آند نيكولسونز" لليخوت وصفت القارب بأنه فائق الروعة "ويستفيد من أرقى المعايير الجمالية والتقنية".
- يضم اليخت صالة رياضية وحمام سباحة وصالونا للتجميل ومهبطا للمروحيات.
- تسرد الشركة في كتيب من 31 صفحة مليء بالصور الداخلية لليخت، العديد من الجوائز التي حصل عليها، ومن بينها وصوله إلى الدور النهائي في مسابقة جوائز اليخوت العالمية في العام 2015.
- اليخت متاح أيضا للإيجار حيث استأجرته العارضة وسيدة الأعمال الأمريكية كيلي جينر لإقامة حفل عيد ميلادها الثاني والعشرين.
- تبلغ تكلفة إيجار اليخت نحو 1.1 مليون يورو (1.23 مليون دولار) في الأسبوع.
خلفية
- السلطات الماليزية كانت قد صادرت اليخت ترانكويليتي، الذي عرف سابقًا باسم "إكوانيميتي"، من "لو تايك جهو" في العام الماضي ضمن الجهود التي بذلتها ماليزيا لاسترداد نحو 4.5 مليار دولار جرى الاستيلاء عليها من الصندوق السيادي الماليزي المعروف باسم "1 إم دي بي".
- وزارة العدل الأمريكية قالت إن أكثر من 250 مليون دولار من الأموال المغسولة استخدمت لشراء اليخت.
- بذلت الحكومة الماليزية جهودا مضنية للعثور على مشترين قبل أن تشتريه شركة جينتنغ في أبريل/نيسان الماضي بسعر 126 مليون دولار والذي وصفه لو، مالكه السابق، بأنه متدن للغاية.
- كان اليخت قد صودر في فبراير/شباط 2018 قبالة جزيرة بالي السياحية الإندونيسية بناء على طلب من السلطات الأمريكية التي تحقق في فضيحة الصندوق السيادي الماليزي "1 إم دي بي".
- يخضع الصندوق لتحقيقات تتعلق بغسيل أموال في ست دول على الأقل، من بينها الولايات المتحدة وسويسرا وسنغافورة.
- تقول وزارة العدل الأمريكية إن مسؤولين يتولون مناصب رفيعة المستوى في الصندوق أساءوا التصرف في نحو 4.5 مليار دولار من أموال الصندوق.
- اليخت ضمن عدد من الأصول التي تقول وزارة العدل الأمريكية إنها مشتراة بأموال مسروقة من الصندوق السيادي، ومن بين هذه الأصول عقارات ومجوهرات ولوحات ثمينة للفنان بيكاسو.
- وجهت إلى نجيب عبد الرازق، الذي أنشأ الصندوق السيادي في 2009 وشغل منصب رئيس مجلسه الاستشاري، تهم الفساد في ماليزيا في يوليو/تموز 2018.