ترمب يتخلى عن عقد قمة مجموعة السبع في منتجعه للغولف بفلوريدا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن القمة المقبلة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، لن تعقد بأحد نوادي الغولف التي يملكها بفلوريدا، متخليًا عن قرار أثار الكثير من شبهات الفساد.

تغريدات ترمب

ترمب قال في سلسلة تغريدات نشرها على تويتر مساء السبت، إنه سيتخلى عن الخطة التي أعلنها يوم الخميس ميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة.

ترمب: بناء على العدائية اللاعقلانية والمجنونة للإعلام والحزب الديمقراطي، لن نأخذ بعين الاعتبار بعد الآن (نادي ترمب ناشونال دورال للغولف) في ميامي، كمكان لاستضافة قمة مجموعة السبع في 2020.

ترمب أضاف وهو يشيد بممتلكاته "الكبيرة والعظيمة" وموقعها "بجوار مطار ميامي الدولي": سوف نبدأ فورًا البحث عن موقع آخر، بما في ذلك إمكانية عقد القمة في كامب ديفيد.

منتجع (ترمب ناشونال دورال) أمر حيوي بالنسبة لـ (منظمة ترمب) التجارية، فهو كان ذات يوم واحدًا من أكبر المشاريع التي تدر الأموال عليها، لكنه يعاني منذ فترة من تدهور حاد، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني (رويترز)

موقف البيت الأبيض

أثار تأكيد البيت الأبيض الخميس لما كان ترمب قد أعلنه من قبل عن استضافة القمة في ناديه بميامي في الفترة بين 10 – 12 يونيو/حزيران من العام المقبل، جدلًا حادًا في واشنطن بين البرلمانيين والمجتمع المدني على حد سواء، وأثارت تساؤلات حول ما إذا كان قرار عقد القمة في منتجع ترمب ينتهك القواعد.

كبير موظفي البيت الأبيض ميك مالفاني كان قد قال الخميس "نحن مقتنعون تمامًا بأنه أفضل مكان منشأة طبيعية لاستضافة القمة"، مجازفًا بذلك بتأجيج الاتهامات الموجهة إلى ترمب حول تضارب المصالح.

مولفاني مدافعًا عن القرار: الرئيس لن يستفيد من الحدث بأي شكل من الأشكال.

مولفاني زعم أيضًا أنه عندما استضافت الولايات المتحدة القمة آخر مرة والتي كانت في ذلك الوقت تحت مسمى مجوعة الثماني في عام 2012 في كامب ديفيد، وهو منتجع رئاسي خارج واشنطن، "كره الناس الذين شاركوا فيها المكان وكانوا يعتقدون أنه مكان بائس لاستضافة مجموعة السبع"، قائلًا كان "صغيرًا جدًا وبعيدًا جدًا".

ترمب ردد تصريحات مولفاني في سلسلة من ثلاث تغريدات، قائلًا "سأكون على استعداد لاستضافة القمة بدون فائدة أو إذا كان ذلك مسموحًا قانونًا، وبدون تكلفة على الولايات المتحدة"، قبل أن يواجه برد العنيف من وسائل الإعلام والديمقراطيين.

الديمقراطيون يتصدون