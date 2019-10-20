بيلوسي تبحث مع ملك االأردن تطورات الأوضاع في سوريا

بحثت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وأعضاء كبار في الكونغرس أمس السبت مع العاهل الأردني عبد الله الثاني ومسؤولين أردنيين كبار، تطورات الأوضاع في سوريا.

الأوضاع في سوريا

قالت بيلوسي في بيان إن الزيارة تأتي في "وقت حرج لأمن واستقرار المنطقة.. مع الأزمة المتفاقمة في سوريا بعد التوغل التركي أجري وفدنا مباحثات مهمة بشأن التبعات على الاستقرار الإقليمي وزيادة تدفق اللاجئين والفرصة الخطيرة التي توفرت لتنظيم الدولة وإيران وروسيا".

ضم الوفد الأمريكي رؤساء لجان رئيسية بمجلس النواب من بينهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية إليوت إنجل ورئيس لجنة الأمن الداخلي بيني تومسون ورئيس لجنة المخابرات آدم شيف والنائب الجمهوري عضو لجنة القوات المسلحة ماك ثورنبيري.

التقى الوفد أيضا مع ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني والأمير فيصل بن الحسين ووزير الخارجية أيمن الصفدي ومسؤولين أردنيين كبار آخرين.

بيلوسي صرحت" أوضحنا استمرار تقديرنا للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأردن وأجرينا حوارا بناء بشأن استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب والتعاون الأمني والسلام في الشرق الأوسط والتنمية الاقتصادية والتحديات المشتركة الأخرى".

الاتفاق الأمريكي التركي