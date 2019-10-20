بنغلاديش تنقل مسلمي الروهينغيا إلى جزيرة تتعرض لأعاصير وفيضانات
20/10/2019
قال مسؤول حكومي في بنغلاديش إن بلاده ستبدأ الشهر المقبل في نقل لاجئين من الروهينغيا إلى جزيرة "باسان تشار"، التي تقول جماعات حقوقية إنها مهددة دائما من الفيضانات والأعاصير.
التفاصيل
محبوب علم رئيس مفوضية الإغاثة والإعادة التي تتخذ من كوكس بازار قال إن سبعة آلاف لاجئ حتى الآن وافقوا على الانتقال إلى الجزيرة.
علم: نريد أن نبدأ إعادة التوطين بحلول أوائل الشهر المقبل.
علم: مسؤولونا يعدون قوائم اللاجئين الراغبين في الانتقال إلى هناك.
علم: سيتم نشر مسؤولين يشرفون على عملية الانتقال إلى الجزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة لفحص المرافق وظروف المعيشة.
علم: ما بين ستة وسبعة آلاف من اللاجئين أعربوا عن استعدادهم للانتقال إلى الجزيرة، والعدد في تزايد.
لم يكشف عن موعد نقل اللاجئين، إلا أن ضابطا كبيرا في البحرية يشارك في بناء المرافق في الجزيرة، قال إن ذلك قد يبدأ بحلول ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
الضابط أوضح أنه من المقرر إرسال نحو 500 لاجئ إلى الجزيرة يوميا.
ولم تعلق الأمم المتحدة على الخطة، رغم أن مسؤولين من بنغلاديش قالوا إنهم يتوقعون أن يزور وفد أممي الجزيرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتقع جزيرة "باسان تشار" في خليج البنغال، وتبعد عدة ساعات بالمركب عن البر الرئيسي في بنغلاديش.
قلق
عدة منظمات حقوقية عبرت عن قلقها إزاء الخطة، قائلة إن الجزيرة نائية وتتعرض لأعاصير مدمرة خلال موسم الأمطار الموسمية السنوي.
خلال نصف العقد الماضي، قتلت العواصف والأعاصير مئات الالاف في منطقة نهر ميغنا التي تقع فيها الجزيرة.
المسؤولون في بنغلاديش قالوا إنه تم بناء مرافق للسلامة على الجزيرة تشمل حاجزا يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار على طول محيط الجزيرة لمنع الفيضانات خلال الأعاصير، ومخزنا لحفظ مواد غذائية تكفي لأشهر.
ناشط حقوقي، طلب عدم الكشف عن اسمه، شكك في أن يكون اللاجئون اختاروا الانتقال طوعا، قائلا إنه "تتم إشاعة أجواء من الخوف في المخيمات، وقد يكون ذلك دفع بعض الروهينغيا للموافقة على الانتقال إلى الجزيرة".
أحد اللاجئين ذكر أنه وافق على الانتقال مع عائلته المؤلفة من أربعة أطفال إلى الجزيرة بعد عرض فيديو عنها في المخيم الذي يعيش فيه "لأن المخيم هنا في ليدا مكتظ جدا ونعاني مشاكل في الأغذية والسكن". لكن الكثير من اللاجئين أعربوا عن معارضتهم للانتقال إلى الجزيرة.
ترغب بنغلاديش في نقل 100 ألف لاجئ إلى الجزيرة، معتبرة أن ذلك سيخفف الضغط على المخيمات الحدودية المكتظة التي يعيش فيها نحو مليون من الروهينغيا فروا من ميانمار منذ أغسطس/ آب 2017.