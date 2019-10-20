بنغلاديش تنقل مسلمي الروهينغيا إلى جزيرة تتعرض لأعاصير وفيضانات

قال مسؤول حكومي في بنغلاديش إن بلاده ستبدأ الشهر المقبل في نقل لاجئين من الروهينغيا إلى جزيرة "باسان تشار"، التي تقول جماعات حقوقية إنها مهددة دائما من الفيضانات والأعاصير.

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محبوب علم رئيس مفوضية الإغاثة والإعادة التي تتخذ من كوكس بازار قال إن سبعة آلاف لاجئ حتى الآن وافقوا على الانتقال إلى الجزيرة.

علم: نريد أن نبدأ إعادة التوطين بحلول أوائل الشهر المقبل.

علم: مسؤولونا يعدون قوائم اللاجئين الراغبين في الانتقال إلى هناك.

علم: سيتم نشر مسؤولين يشرفون على عملية الانتقال إلى الجزيرة خلال الأيام القليلة المقبلة لفحص المرافق وظروف المعيشة.

علم: ما بين ستة وسبعة آلاف من اللاجئين أعربوا عن استعدادهم للانتقال إلى الجزيرة، والعدد في تزايد.

لم يكشف عن موعد نقل اللاجئين، إلا أن ضابطا كبيرا في البحرية يشارك في بناء المرافق في الجزيرة، قال إن ذلك قد يبدأ بحلول ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

الضابط أوضح أنه من المقرر إرسال نحو 500 لاجئ إلى الجزيرة يوميا.

ولم تعلق الأمم المتحدة على الخطة، رغم أن مسؤولين من بنغلاديش قالوا إنهم يتوقعون أن يزور وفد أممي الجزيرة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وتقع جزيرة "باسان تشار" في خليج البنغال، وتبعد عدة ساعات بالمركب عن البر الرئيسي في بنغلاديش.

جزيرة باسان تشار

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