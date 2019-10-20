المقاتلون الأكراد ينسحبون من "رأس العين" وترمب يؤكد صمود الهدنة

قالت قوات سوريا الديمقراطية، الأحد، إنها سحبت كل مقاتليها من مدينة رأس العين الحدودية في إطار الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة للانسحاب من "منطقة آمنة" تسعى تركيا لإقامتها.

يـأتي هذا فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة، الأحد، نقلا عن وزير الدفاع مارك إسبر أن الهدنة التي سعت إليها واشنطن في شمال شرق سوريا "صامدة".

تفاؤل

ترمب نقل عن إسبر أن "وقف إطلاق النار صامد. وقعت مواجهات محدودة انتهت بسرعة. الأكراد يعيدون انتشارهم في مناطق جديدة".

ترمب أوضح أن "الجنود الأمريكيين غير موجودين في مناطق المعارك أو مناطق وقف إطلاق النار".

“The ceasefire is holding up very nicely. There are some minor skirmishes that have ended quickly. New areas being resettled with Kurds. U.S. soldiers are not in combat or ceasefire zone. We have secured the Oil.” Mark Esper, Secretary of Defense. Ending endless wars! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 20, 2019

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعرب عن "تفاؤله" بالوضع في سوريا في مقابلة مع قناة "ايه بي سي" بُثت الأحد.

بومبيو قال "هناك معارك قليلة نسبيا، بعض القصف المتقطع بالأسلحة الخفيفة وبعض قذائف الهاون".

بومبيو رفض اتهامات مفادها أن الاتفاق الذي تفاوض في شأنه ونائب الرئيس مايك بنس مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصب في مصلحة أنقرة.

وزير الخارجية الأمريكي علّق قائلا "أجرينا مفاوضات شاقة. توصلنا إلى النتيجة التي أرسلنا الرئيس ترمب من أجلها".

انسحاب القوات الكردية

متحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية قال في بيان "في إطار اتفاق الوقف المؤقت للعمليات العسكرية مع الجانب التركي وبوساطة أمريكية، تم اليوم إخلاء مدينة رأس العين من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل. لم يعد لدينا أي مقاتلين داخل المدينة".

ينص الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة في أنقرة الخميس على "تعليق" كل العمليات العسكرية في شمال شرق سوريا خلال 120 ساعة يفترض أن تنتهي الثلاثاء، على أن ينسحب المقاتلون الأكراد من "منطقة عازلة" بعمق 32 كيلومتراً، لم يتم تحديد طولها.

من المفترض، وفق الاتفاق، أن تتوقف العملية العسكرية التركية، "نهائياً ما إن يتم إنجاز هذا الانسحاب".

بعد ظهر الأحد، بدأت في رأس العين خمسون سيارة على الأقل بينها سيارات إسعاف مغادرتها مستشفى في المدينة يشكل خط تماس بين القوات التركية وحلفائها من جهة وبين قوات سوريا الديموقراطية من جهة ثانية، حسب وكالة فرانس برس.

الوكالة قالت إن القافلة التي ضمت شاحنات صغيرة من طراز بيك آب، أقلت عشرات المقاتلين بلباس عسكري وعبرت قرب نقاط لمقاتلين سوريين موالين لأنقرة أطلقوا هتافات احتفالاً بالانسحاب.

قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي قال السبت في تصريحات لوكالة فرانس برس، إنه بمجرد انسحاب قواته من رأس العين، سينتهي الانسحاب من منطقة تمتد بين رأس العين وتل أبيض بعمق 30 كيلومتراً وبطول حوالي 120 كيلومترا.

"لا معوقات"

في أول تعليق تركي، قال أردوغان إن بلاده "تتابع عن كثب" انسحاب المقاتلين الأكراد "من المنطقة الآمنة وفق المهلة المحددة في الاتفاق التركي الأمريكي".

أردوغان قال متحدثا في تجمع في إسطنبول إنه أبلغ دول الاتحاد الأوربي ووفدا أمريكيا بأن تركيا ستستأنف العملية العسكرية إذا فشل الاتفاق.

وزارة الدفاع التركية أوضحت أنه ما من معوقات تعترض تنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى أن عملية الانسحاب تتم بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

انسحاب أمريكي