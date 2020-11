المقاتلون الأكراد ينسحبون من "رأس العين" وترمب يؤكد صمود الهدنة

قالت قوات سوريا الديمقراطية، الأحد، إنها سحبت كل مقاتليها من مدينة رأس العين الحدودية في إطار الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة للانسحاب من "منطقة آمنة" تسعى تركيا لإقامتها.

يـأتي هذا فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة، الأحد، نقلا عن وزير الدفاع مارك إسبر أن الهدنة التي سعت إليها واشنطن في شمال شرق سوريا "صامدة".

“The ceasefire is holding up very nicely. There are some minor skirmishes that have ended quickly. New areas being resettled with Kurds. U.S. soldiers are not in combat or ceasefire zone. We have secured the Oil.” Mark Esper, Secretary of Defense. Ending endless wars!

