أوبزرفر: ترمب لا يليق بالرئاسة ويحط من قدرها

انهالت صحيفة الأوبزرفر البريطانية على الرئيس الأمريكي بانتقادات اتسمت بالسخرية اللاذعة في افتتاحيتها اليوم الأحد من تصرفاته خلال الأسبوع المنصرم.

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