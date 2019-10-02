وزير العدل الأمريكي التقى رئيس الاستخبارات الإيطالية للتشكيك في تحقيق مولر

أكدت وسائل إعلام إيطالية، الأربعاء، أن رئيس الوزراء الإيطالي سمح بعقد لقاءات بين مسؤول أمريكي كبير والاستخبارات الإيطالية.

وذلك في إطار جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضرب مصداقية تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر حول ارتباطاته مع روسيا.

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