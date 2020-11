نووي إيران: طهران ستواصل تخفيض الالتزامات والخطة الفرنسية مقبولة

قال المرشد الإيراني علي خامنئي على موقعه الإلكتروني الرسمي، الأربعاء، إن بلاده ستواصل خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي حتى نصل للنتيجة المرغوبة.

وتابع خامنئي خلال اجتماعه بقادة الحرس الثوري "المسؤولية تتحملها منظمة الطاقة الذرية وعليها أن تنفذ التقليص، على نحو دقيق وكامل وشامل وأن تستمر إلى أن نصل إلى نتيجة مرغوبة".

Regarding the nuclear issue, we will seriously pursue reduction of our commitments. The Government should precisely, thoroughly pursue that until we reach the desired results—and we will certainly by the Grace of God achieve the desired outcomes.

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 2, 2019