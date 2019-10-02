خبيرة أممية: ولي العهد السعودي يراوغ للخلاص من مسؤولية قتل خاشقجي

أكدت أنييس كالامارد، خبيرة الأمم المتحدة المعنية بجرائم الإعدام خارج نطاق القانون، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يحاول إصلاح ما لحق بصورته من ضرر بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

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قالت محققة الأمم المتحدة لرويترز إن ابن سلمان يصر على وجود "طبقات فوق طبقات" في التسلسل الهرمي للسلطة تفصل بينه وبين قتلة خاشقجي.

كان ابن سلمان قد نفى أنه أصدر الأوامر بقتل خاشقجي، في مقابلة مع محطة (سي.بي.إس) الأمريكية، لكنه قال إنه يتحمل في نهاية المطاف "المسؤولية كاملة" بوصفه القائد الفعلي للبلاد.

عندما سُئل خلال المقابلة كيف يمكن أن تكون الجريمة قد ارتكبت دون علمه، أجاب أنه من المستحيل بالنسبة له أن يعرف ما يقوم به يوميا ثلاثة ملايين شخص يعملون في الحكومة السعودية.

في مقابلتها مع رويترز، أرجعت كالامارد تصريحات ولي العهد السعودي إلى "استراتيجية لإصلاح الضرر في مواجهة الغضب في أنحاء العالم".

قالت كالامارد "إنه يخلق لنفسه مسافة، ويعفيها من المسؤولية الجنائية المباشرة عن جريمة القتل، ويضع طبقات فوق طبقات فوق طبقات من العناصر والمؤسسات وهو ما يشكل حماية له من المسؤولية المباشرة عن القتل".

أدلت كالامارد بهذه التعليقات قبل أن تنضم إلى أسرة خاشقجي وأصدقائه في إسطنبول اليوم الأربعاء لإحياء الذكرى السنوية الأولى لقتله.

أنييس كالامارد خبيرة الأمم المتحدة المعنية بجرائم الإعدام خارج نطاق القانون

حصانة من العقاب

قالت كالامارد إن الطريقة الوحيدة التي يمكنها من خلالها تفسير اعترافه بمسؤولية الدولة، كنقيض للمسؤولية الشخصية، هي أنه "اعتراف بشكل ضمني على الأقل بأن الجريمة كانت قتلا من فعل الدولة".

أضافت " هو يمثل الدولة، وهو فعلا بشكل ما رئيس الدولة".

فيما يتعلق بالعواقب والتبعات على الصعيد الدولي، قالت كالامارد "إذا لم تتحرك الدول في جميع أنحاء العالم لتبدي رد فعل مناسب على مقتل خاشقجي "فسوف يفتح هذا بابا أمام شعور بالحصانة من العقاب في قتل الأصوات المعارضة المستقلة".

دعت كالامارد الدول إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل ولي العهد وممتلكاته في الخارج ما لم يتمكن من إثبات عدم مسؤوليته.

ردا على وصف ولي العهد لعملية القتل بأنها خطأ، قالت كالامارد "إن عملية قتل مسرحها قنصلية، وتستلزم إعدادا وتخطيطا، وتعمدا مع سبق الإصرار على مدار 24 ساعة، لا تكون خطأ".

دعت كالامار إلى "تحقيق شفاف في تسلسل القيادة" فيما يتعلق بعملية القتل وطالبت محمد بن سلمان بالاعتذار لعائلة خاشقجي وخطيبته.

جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أثارت ردود فعل غاضبة

مقتل جمال خاشقجي

قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي كان كاتب عمود في صحيفة (واشنطن بوست) ومعارضا لولي العهد، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي في قنصلية بلاده في إسطنبول . ولم يُعثر على أثر لجثمانه الذي يعتقد أنه مُزق إلى أشلاء، وتفجر في أعقاب الجريمة غضب عالمي عارم دفع وزارة الخزانة الأمريكية إلى فرض عقوبات على 17 سعوديا.

كما أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي قرارا ينحو باللائمة على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

نفى المسؤولون السعوديون تقارير من داخل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.أيه) بأن ولي العهد هو من أصدر الأمر بالقتل.

يُحاكم 11 شخصا في السعودية، لكن كالامارد لم تخف قلقها من احتمال تعرض العدالة للإجهاض في هذه القضية.

توصل تقرير لكالامارد في يونيو/ حزيران إلى أن هناك أدلة موثوقة تستدعي إجراء المزيد من التحقيقات في مسؤولية ولي العهد وغيره من كبار المسؤولين بما في ذلك مستشاره الرئيسي سعود القحطاني.

الفريق المتهم في قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي

حملة علاقات عامة

يقول مراقبون إن تعليقات محمد بن سلمان الأخيرة تأتي في إطار حملة علاقات عامة قبل استضافة الرياض لمجموعة العشرين العام المقبل، والطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، وحملة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.