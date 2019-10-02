تنامي الانتقاد لولي العهد السعودي داخل الأسرة الحاكمة وعمه البديل المحتمل

قالت وكالة رويترز إن عددا من أفراد الأسرة الحاكمة في السعودية عبروا عن إحباطهم من قيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للمملكة بعد الهجمات على وحدتي أرامكو الشهر الماضي.

أهم ما جاء في تقرير رويترز

رويترز نقلت عن مصدر دبلوماسي أجنبي وصفته بالكبير وخمسة مصادر تربطها علاقات مع العائلة المالكة ونخبة رجال الأعمال في السعودية، طلبوا جميعا عدم نشر أسمائهم، أن الهجمات أثارت قلقا وسط عدد من الفروع البارزة في عائلة آل سعود بشأن قدرة ولي العهد على الدفاع عن الدولة وقيادتها.

المصادر: الهجوم أثار سخطا وسط بعض الذين يعتقدون في دوائر النخبة أن ولي العهد سعى لتشديد قبضته على السلطة.

المصادر: الهجوم أثار انتقادات بين أولئك الذين يعتقدون أن ولي العهد اتخذ موقفا عدوانيا مبالغا فيه تجاه إيران.

أحد المصادر: "هناك حالة استياء شديد" من قيادة ولي العهد. "كيف لم يتمكنوا من رصد الهجوم؟".

المصادر: بعض الأشخاص في أوساط النخبة يقولون إنهم "لا يثقون" في ولي العهد.

تقرير رويترز أوضح أنه بالرغم من هذا، فإن لولي العهد مؤيدين أوفياء. ونقل التقرير عن مصدر سعودي داخل الدوائر الموالية لولي العهد أن الأحداث الأخيرة "لن تؤثر عليه شخصيا كحاكم محتمل لأنه يحاول إيقاف التوسع الإيراني في المنطقة. هذه قضية وطنية، وبالتالي لن يكون في خطر، على الأقل ما دام الأب على قيد الحياة".

رويترز قالت إن المكتب الإعلامي الحكومي السعودي لم يرد على أسئلة مفصلة منها بشأن هذا التقرير.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال خلال مقابلة تلفزيونية مع محطة (سي.بي.إس) التلفزيونية الأمريكية الأحد، إن الدفاع عن السعودية أمر صعب نظرا لحجم المملكة الكبير ونطاق التهديدات التي تواجهها.

ابن سلمان قال إن "من الصعب تغطية كل هذا بالكامل". ودعا أيضا إلى اتخاذ إجراء عالمي "قوي وصارم" لردع إيران، لكنه قال إنه يفضل "الحل السلمي" على الحل العسكري.

السعودية أوقفت نحو نصف إنتاجها من النفط بعد هجمات الحوثيين على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو

تأجيج الاستياء

تقرير رويترز قال إن الاستقرار السياسي أصبح على المحك في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، وهي حليف رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

رويترز قالت إن ولي العهد هو من سيخلف رسميا والده الملك سلمان، البالغ من العمر 83 عاما. كما أن الأمير محمد هو الحاكم الفعلي للمملكة، وقد تعهد بتحويلها إلى دولة حديثة.

ولي العهد، البالغ من العمر 34 عاما، والذي يحظى بشعبية عند الشباب السعودي، تلقى إشادة في الداخل بعدما خفف القيود الاجتماعية في المملكة المحافظة ومنح النساء مزيدا من الحقوق وتعهد بتنويع الاقتصاد السعودي الذي يعتمد على النفط.

لكن سيطرة الدولة على وسائل الإعلام وقمع المعارضة في المملكة يجعلان من الصعب قياس مستويات الحماس الحقيقي محليا.

رويترز نقلت عن نيل كويليام الباحث لدى مؤسسة تشاتام هاوس البحثية في لندن إنه "لا يغيب عن السكان حجم هذه الهجمات (هجمات أرامكو) ولا حقيقة أن (ولي العهد) هو وزير الدفاع وشقيقه هو نائب وزير الدفاع، ومع ذلك يمكن قول إن البلاد تعرضت لأكبر هجوم على الإطلاق".

كويليام، وهو خبير في شؤون السعودية والخليج، أضاف لرويترز أن "هناك تقلصاً في الثقة في قدرته على تأمين البلاد، وهذا نتيجة لسياساته"، مشيرا إلى أن محمد بن سلمان يشرف على السياسة الخارجية والأمنية والدفاعية.

رويترز قالت إن الهجوم أجج مشاعر استياء بدأت منذ تولي ولي العهد منصبه قبل عامين، إذ نحى منافسيه على العرش واعتقل المئات من أبرز الشخصيات في المملكة بسبب مزاعم فساد.

رويترز أضافت أن سمعة بن سلمان تضررت في الخارج بسبب حرب مكلفة في اليمن على جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف وأدت إلى أزمة إنسانية.

كما تعرض ابن سلمان لانتقادات دولية بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل عام في قنصلية المملكة في مدينة إسطنبول التركية. وقالت تقارير إعلامية إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قالت إن ولي العهد أمر بقتله.

ولي العهد نفى أثناء المقابلة مع شبكة (سي.بي.إس) أنه أمر بقتل خاشقجي، لكنه قال إنه يتحمل في النهاية "المسؤولية الكاملة" بوصفه القائد الفعلي للمملكة.

وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير قال خلال حلقة نقاشية استضافها مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، إن خاشقجي قُتل على أيدي عناصر من الحكومة السعودية دون تكليف أو إذن.

ولي العهد السعودي اعترف بالمسؤولية السياسية عن مقتل الكاتب جمال خاشقجي

تعزيز السيطرة

رويترز نقلت عن أربعة من المصادر أن بعض المنتقدين السعوديين يقولون إن السياسة الخارجية العدائية التي ينتهجها ابن سلمان تجاه إيران وتورطه في حرب اليمن عرضا المملكة للهجوم.

عبر المنتقدون أيضاً عن شعورهم بالإحباط لأن ولي العهد لم يتمكن من منع الهجمات على الرغم من إنفاق مئات مليارات الدولارات على الدفاع، وفقا للمصادر الخمسة وأحد كبار الدبلوماسيين.

الجبير قال في تصريحاته في نيويورك مؤخرا إن وسائل الدفاع الجوي السعودية تصدت لمئات الصواريخ الباليستية وعشرات الطائرات المسيرة التي استهدفت المملكة.

الجبير أضاف أن الفشل في رصد هجوم الرابع عشر من سبتمبر/ أيلول "قيد البحث"، لكن "من الصعب للغاية رصد أجسام صغيرة تطير على ارتفاع 300 قدم".

رويترز نقلت عن بعض أفراد النخبة السعودية أن جهود ولي العهد لإحكام قبضته أضرت بالمملكة. وقال أحد المصادر المقربة من الدوائر الحكومية إن ابن سلمان جاء بمسؤولين أقل خبرة من السابق بشكل عام.

محمد بن سلمان أزاح الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد ووزارة الداخلية قبل عامين. وكان لولي العهد السابق خبرة لنحو 20 عاما في المناصب العليا بالوزارة، التي كانت مسؤولة عن الشرطة المحلية والاستخبارات.

ابن سلمان عين الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، 33 عاما، وزيرا للداخلية بعدما جعل القطاعات الرئيسية للمخابرات ومكافحة الإرهاب ضمن اختصاص الديوان الملكي.

أطاح ابن سلمان بالأمير متعب بن عبد الله، الذي كان يشرف على قيادة الحرس الوطني ويتولى قيادته فعليا منذ عام 1996.

في نهاية المطاف حل محله في أواخر العام الماضي الأمير عبد الله بن بندر بن عبد العزيز وكان عمره آنذاك 32 عاما وكان نائب أمير منطقة مكة لمدة تقل عن عامين وقبل ذلك كان يعمل في الأعمال التجارية الخاصة.

رويترز قالت إن المكتب الإعلامي الحكومي السعودي لم يرد أيضا على طلب للتعليق موجه إلى الأمير عبد الله.

الأمير محمد بن نايف

الابن الأثير

تقرير رويترز نقل عن مصادر سعودية مطلعة ودبلوماسيين غربيين إن الأسرة لن تعارض على الأرجح محمد بن سلمان خلال وجود الملك على قيد الحياة.

رويترز نقلت عن المصادر إقرارهم بأنه من غير المحتمل أن ينقلب الملك على ابنه الأثير، الذي نقل الملك معظم مسؤوليات الحكم إليه.

لكن الملك ما يزال يترأس اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية ويستقبل كبار الشخصيات الأجنبية.

تقرير رويترز نقل عن المصادر والدبلوماسيين أنه بصرف النظر عما سيحدث في المستقبل بعد الملك، فإن تحدي سلطة الأمير محمد قد يكون صعبا في ظل قبضته المُحكمة على هيكل الأمن الداخلي.

التقرير نقل عن مصدرين أن بعض الأمراء ينظرون إلى الأمير أحمد بن عبد العزيز، الأخ الشقيق المتبقي الوحيد على قيد الحياة للملك سلمان، كبديل ممكن يحظى بدعم أفراد الأسرة والجهاز الأمني وبعض القوى الغربية.

التقرير نقل عن أحد رجال الأعمال الكبار أنهم "ينظرون جميعا إلى (الأمير) أحمد ليروا ما سيفعل. لا تزال العائلة تعتقد أنه الوحيد الذي يستطيع الحفاظ عليها".

تقرير رويترز نقل عن مراقبين سعوديين أنه لا يوجد دليل على أن الأمير أحمد، 77 عاما، مستعد للقيام بهذا الدور.

لا يضطلع الأمير أحمد بدور رسمي، وظل بعيدا عن الأنظار إلى حد كبير منذ عودته إلى الرياض في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2018 بعد أن أمضى شهرين ونصف الشهر في الخارج.

خلال الرحلة، بدا أنه ينتقد القيادة السعودية بينما كان يرد على متظاهرين خارج مقر إقامته في لندن وهم يهتفون بسقوط أسرة آل سعود.

رويترز قالت إن الأمير أحمد كان واحدا من ثلاثة أشخاص فقط في هيئة البيعة، التي تضم كبار أفراد الأسرة الحاكمة، عارضوا أن يصبح الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في عام 2017، بحسب مصدرين سعوديين في ذلك الحين.

تقرير رويترز نقل عن أحد المصادر الخمسة التي لها صلات بالنخبة السعودية أن موقف الأمير أحمد بشأن ما إذا كان سيتحدى الأمير محمد بن سلمان هو أنه "سنعبر هذا الجسر عندما نصل إليه".

رويترز قالت إنه لم يتسن الوصول إلى الأمير أحمد للتعليق.

الأمير أحمد بن عبد العزيز