تشاووش أوغلو: الرئيس ماكرون تجاوز حدوده بتطاوله على تركيا

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تجاوز حدوده بتطاوله على تركيا.

تصريح تشاووش أوغلو، جاء على هامش مشاركته الثلاثاء، في حفل أقيم بمناسبة الذكرى 70 لتأسيس مجلس أوربا.

مزاعم غير حقيقية

تشاووش أوغلو، أضاف في تصريح صحفي، بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، أن انتقادات ماكرون لتركيا أشبه بديك يصيح، وقدماه مغروستان بالوحل.

تشاووش أوغلو: ماكرون انجر وراء الشعبوية، خلال كلمته أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوربا، وتقدم بمزاعم غير حقيقية حول تركيا.

اتهم وزير الخارجية التركي الاتحاد الأوربي، بعدم الوفاء بمسؤولياته، في موضوع الهجرة، قائلاً إنه وفرنسا الأولى بالانتقاد.

تشاوش أوغلو تساءل عن عدد اللاجئين الذين استقبلهم ماكرون في فرنسا، منتقداً استمراره باستضافة أعضاء في وحدات الحماية الكردية، بقصر الإليزيه.

وزير الخارجية التركي أردف أن فرنسا منعت دخول الصحفيين، لتغطية الاحتفال بالذكرى 70 لتأسيس مجلس أوربا، مشيراً إلى ما اعتبره تجاوزات عدة لباريس في مجال حقوق الإنسان.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

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