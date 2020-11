ترمب: محاولات عزلي "انقلاب".. ومَطالب بنشر مكالمته مع موريسون

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من حدة هجومه على التحقيق الذي أطلقه الديمقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، معتبرًا إياه "انقلابًا".

تزامن ذلك مع طلب المعارضة الأسترالية، اليوم الأربعاء، من الحكومة بنشر محضر المكالمة الهاتفية بين ترمب ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون.

ترمب كتب على تويتر مساء الثلاثاء:

وشن ترمب هجومَا واسع النطاق في كل الاتجاهات بعد مضي الديمقراطيين في مجلس النواب قدمًا في التحقيق الرامي إلى عزله بتهم تتعلق باستغلال السلطة. وينفى ترمب جميع هذه الاتهامات.

….People, their VOTE, their Freedoms, their Second Amendment, Religion, Military, Border Wall, and their God-given rights as a Citizen of The United States of America!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2019