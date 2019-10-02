ترمب: محاولات عزلي "انقلاب".. ومَطالب بنشر مكالمته مع موريسون

كان عميل في الاستخبارات قد تقدم بشكوى بشأن مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو/تموز بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
هذه الشكوى دفعت بالديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25 سبتمبر/أيلول بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته.
سيتقرر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوت على توجيه اتهام رسمي للرئيس وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترمب وعزله، أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.
خلال المكالمة الهاتفية طلب ترمب من زيلينسكي فتح تحقيق يطال هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن والذي يعتبر المرشح الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي ومواجهة ترمب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2020.
كان هانتر بايدن عضوًا في مجلس إدارة مجموعة غاز أوكرانية حين كان والده نائبًا للرئيس باراك أوباما.
البيت الأبيض اضطر لنشر نص المكالمة المذكورة، ما دفع خصوم ترمب للذهاب إلى أبعد من ذلك والمطالبة برفع السرية عن مكالماته مع كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ترمب وموريسون
المعارضة الأسترالية طالبت الحكومة اليوم بنشر محضر المكالمة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء سكوت موريسون وترمب والتي أفادت تقارير صحفية بأن الرئيس الأمريكي طلب خلالها المساعدة لتشويه سمعة خصوم سياسيين له.
صحيفة نيويورك تايمز أوردت الإثنين أن ترمب طلب من موريسون تزويده بمعلومات بهدف ضرب مصداقية التحقيق الذي كان المحقق الخاص روبرت مولر يجريه بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
زعيم المعارضة أنطوني ألبانيز طالب اليوم بنشر المعلومات التي سلمتها كانبيرا إلى واشنطن في هذا الصدد، وذلك مع تصاعد المخاوف في أستراليا من احتمال أن يكون رئيس الوزراء قد حاول مساعدة ترمب في تشويه سمعة خصوم سياسيين.
مكتب موريسون أقر الثلاثاء بأن رئيس الوزراء عرض شخصيًا على ترمب "المساعدة والتعاون" مع التحقيق الذي تحدث الرئيس الأمريكي عنه.
من ناحيتها، رفضت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين الأربعاء الإفصاح عن "المواد والمعلومات" التي يمكن أن يكون قد تبادلها موريسون مع ترمب. وسعت في مقابلة مع إذاعة "إيه بي سي" إلى الطمأنة بأن حكومتها تصرفت كما ينبغي.
كانت نيويورك تايمز قد أفادت بأن البيت الأبيض منع الوصول إلى محضر المكالمة بين ترمب وموريسون بالطريقة نفسها التي منع بها الوصول إلى محضر مكالمة ترمب مع زيلينسكي.
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