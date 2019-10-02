العراق.. فتح تحقيق بشأن ضحايا المظاهرات

أعلن رئيس وزراء العراق، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، فتح تحقيق فوري، حول سقوط ضحايا من المتظاهرين أثناء احتجاجات طالبت بإصلاحات اقتصادية وتحسين واقع المعيشة.

جاء ذلك في بيان للحكومة، تلا إعلانها مقتل شخص وإصابة 200 آخرين، بينهم 40 من القوات الأمنية، خلال المظاهرات التي شهدها العراق يوم أمس.

ماذا ورد في البيان؟

اتهم عبد المهدي من أسماهم "المعتدين غير السلميين" بالتسبب عمداً في سقوط ضحايا من المتظاهرين ومن القوات الأمنية.

رئيس الوزراء العراقي، أضاف أن هؤلاء المعتدين، رفعوا شعارات يعاقب عليها القانون، وتهدد النظام العام والسلم الأهلي.

ذكر عبد المهدي، أن حكومته لا تفرق بين المتظاهرين الذين يمارسون حقهم السلمي وبين الشرطة التي تؤدي واجب حفظ الأمن.

لفت عبد المهدي إلى تشكيل لجان، سبقت المظاهرات، لاستلام جميع المطالب الشعبية، والعمل على تلبيتها وفق القانون.

دعا عبد المهدي إلى التهدئة، وتفويت الفرصة، على من وصفهم بالمتربصين بالعراق وشعبه.

مواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة العراقية في بغداد (رويترز)

قلق أمريكي

مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قال إن التقارير حول سقوط ضحايا في المظاهرات التي يشهدها العراق، مقلقة للغاية.

نقلت قناة الحرة الأمريكية، عن المسؤول الذي لم تكشف عن اسمه قوله: "إن المظاهرات الشعبية عنصر أساسي في كل الديمقراطيات، والولايات المتحدة تتابعها، وتدعم خفض التوتر".

ما القصة؟