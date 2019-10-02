السعودية تحدد موعد النطق بالحكم على الداعية سلمان العودة

حدّدت محكمة سعودية العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري موعدا للنطق بالحكم في قضية الداعية سلمان العودة الذي يواجه عقوبة الاعدام، حسب ما أفاد نجله، الأربعاء.
عادة لا تعلن المحاكم في السعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.
والداعية السعودي سلمان العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/ أيلول 2017 ضمن حملة شنتها السلطات على كتاب وصحفيين ودعاة.
اليوم حضر الوالد #سلمان_العودة في المحكمة المتخصصة بالرياض وقد انتهت الجلسة إلى تحديد يوم الخميس القادم (الموافق للعاشر من أوكتوبر) كجلسة النطق بالحكم.
أسأل الله رب العزة والجلال أن يفرّج عنه والبقية.
— د. عبدالله العودة (@aalodah) October 2, 2019