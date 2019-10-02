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سياسة|السعودية

السعودية تحدد موعد النطق بالحكم على الداعية سلمان العودة

الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة
الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة
2/10/2019

حدّدت محكمة سعودية العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري موعدا للنطق بالحكم في قضية الداعية سلمان العودة الذي يواجه عقوبة الاعدام، حسب ما أفاد نجله، الأربعاء.

التفاصيل
  • عبد الله العودة نجل الداعية سلمان العودة كتب على حسابه بتويتر: "اليوم (الأربعاء) حضر الوالد سلمان العودة الى المحكمة المتخصصة بالرياض وقد انتهت الجلسة إلى تحديد يوم الخميس المقبل (الموافق 10 أكتوبر/ تشرين الأول ) كجلسة للنطق بالحكم".
  • حضر العودة خلال الأسبوعين الماضيين سبع جلسات على الأقل، بحسب نجله.
  • عبد الله العودة: النيابة قدمت في إحدى هذه الجلسات "ما اعتبرته أدلّة ضده، وهذه الأدلة عبارة عن ألفي تغريدة منشورة على حسابه بتويتر".

  • عادة لا تعلن المحاكم في السعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.

والداعية السعودي سلمان العودة معتقل في السجون السعودية منذ سبتمبر/ أيلول 2017 ضمن حملة شنتها السلطات على كتاب وصحفيين ودعاة.

محاكمة الشيخ سلمان العودة
  • مدع عام سعودي كان قد طلب الإعدام للشيخ العودة عند بدء محاكمته في سبتمبر/ أيلول 2018، بحسب ما نقلت صحف محلية، موضحة أيضا أن 37 تهمة وجهت اليه.     
  • العودة من أبرز وجوه تيار الصحوة في السعودية، وهو صوت يعبر عن المظالم الجماعية داخل المملكة.
حصار قطر
  • اعتقل العودة بعدما نشر تغريدة في سبتمبر/ أيلول 2017 رحّب فيها بطريقة غير مباشرة بإمكانية التوصل إلى حل للأزمة مع قطر.
  • تقول عائلة سلمان العودة إن السلطات طلبت منه مع معارضين آخرين، تقديم دعم علني للرياض في نزاعها مع الدوحة الأمر الذي رفضه.
  • فرضت السعودية وحلفاؤها حصارا على قطر في يونيو/ حزيران 2017.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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