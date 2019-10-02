الجبير: 6 مطالب سعودية من إيران ولا حوار بشأن اليمن

أعلن عادل الجبير، وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، 6 مطالب سعودية تمثل موقف بلاده من طهران، مستبعدا أن تبحث الرياض معها أزمة اليمن.

جاء ذلك ردا على المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، الذي قال الإثنين إن الرئيس حسن روحاني، تلقى رسالة من الرياض، سلّمها له رئيس إحدى الدول "لم يسمه"، مرحبا بحوار مع السعودية حال غيرت الرياض سلوكها في المنطقة، وأوقفت الحرب في اليمن.

قال الجبير في تغريدات نشرها الأربعاء عبر حسابه الموثق بتويتر:

إن ما ذكره متحدث النظام الإيراني من أن المملكة أرسلت رسائل للنظام الإيراني هو أمر غير دقيق.

إن ما حدث هو أن دولاً شقيقة سعت للتهدئة، وأبلغناها بأن موقف المملكة يسعى دائما للأمن والاستقرار في المنطقة.

أبلغناهم أن التهدئة يجب أن تأتي من الطرف الذي يقوم بالتصعيد ونشر الفوضى بالمنطقة.

مطالب سعودية

تحدث الجبير عن 6 مطالب سعودية تمثل موقف بلاده من طهران، قائلا:

موقف المملكة أعيده هنا لعلهم يسمعون: أوقفوا دعمكم للإرهاب، وسياسات الفوضى والتدمير، والتدخل في شؤون الدول العربية الداخلية.

دعا الجبير طهران أيضا إلى وقف تطوير أسلحة الدمار الشامل، وبرنامج الصواريخ الباليستية، والتصرف كدولة طبيعية وليس كدولة مارقة راعية للإرهاب.

التهدئة في اليمن

عن دعوة طهران للتهدئة في اليمن، قال الجبير:

المملكة لم ولن تتحدث عن اليمن مع النظام الإيراني، فاليمن شأن اليمنيين بكافة مكوناتهم وسبب أزمة اليمن هو الدور الإيراني.

وصف الجبير النظام في إيران بأنه مارق، مشيرا إلى أن آخر ما يريده هذا النظام في إيران هو التهدئة والسلام في اليمن.

أكد الجبير أن النظام الإيراني يزود أتباعه بالأسلحة والصواريخ التي تستهدف أبناء اليمن وأمن المملكة ودول المنطقة، متسائلا عن سبب عدم تقديم طهران مساعدات لليمن بدلا من جلب أسلحة لبلاده.

وتنفي طهران عادة تلك الاتهامات بشدة، وتتهم السعودية بالتدخل في شؤون اليمن، بقيادتها تحالفا عسكريا يحارب الحوثيين منذ سنوات.

ترحيب إيراني بالحوار

كان رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني قد رحب الثلاثاء بتصريحات متلفزة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الإثنين بشأن حل الخلافات بين البلدين عبر الحوار.

قال لاريجاني إن حوارا سعوديا إيرانيا يمكنه حل الكثير من مشاكل المنطقة الأمنية والسياسية.

جهود عراقية