اتهمه بالتزوير: ترمب يدعو رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب للاستقالة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، للاستقالة من منصبه، واتهمه بالتزوير.

ترمب يتهم شيف

قال ترمب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "يجب على عضو الكونغرس آدم شيف أن يستقيل بسبب قيامه بجريمة تزوير نسخة من محادثتي مع رئيس أوكرانيا (التي كانت مثالية) وتقديمها للكونغرس".

Congressman Adam Schiff should resign for the Crime of, after reading a transcript of my conversation with the President of Ukraine (it was perfect), fraudulently fabricating a statement of the President of the United States and reading it to Congress, as though mine! He is sick! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2019

شيف يحذر

رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، الأربعاء، قال إن أي تدخل في عمل الكونغرس سيعد دليلا على عرقلة سير التحقيقات بشأن عزل الرئيس دونالد ترمب.

شيف حذر في مؤتمر صحفي، الأربعاء، وزير الخارجية مايك بومبيو، من منع أي مسؤول من الإدلاء بشهادته أمام لجان الكونغرس في إطار التحقيق، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

أضاف: "نحن قلقون للغاية حول جهود الوزير بومبيو، حيث يحتمل أن يتدخل لعرقلة الشهود، الذين تعد شهادتهم مطلوبة أمام لجنتنا".

أردف: "نريد أن نوضح أن أي جهد من جانب الوزير (بومبيو) أو الرئيس (ترمب) أو أي شخص آخر للتدخل في قدرة الكونغرس على استدعاء أي شخص للشهادة، سيتم اعتباره عرقلة لمهام الكونغرس القانونية".

عرقلة الكونغرس تستوجب العزل