اتهمه بالتزوير: ترمب يدعو رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب للاستقالة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، آدم شيف، للاستقالة من منصبه، واتهمه بالتزوير.

Congressman Adam Schiff should resign for the Crime of, after reading a transcript of my conversation with the President of Ukraine (it was perfect), fraudulently fabricating a statement of the President of the United States and reading it to Congress, as though mine! He is sick!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2019