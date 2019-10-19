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وسائل إعلام: وفد إسرائيلي يشارك في مؤتمر "الملاحة" في البحرين

المنامة عاصمة البحرين
المنامة عاصمة البحرين
19/10/2019

نقلت وكالة الأناضول عن القناة (13) الإسرائيلية الخاصة إن وفداً إسرائيلياً سيشارك في مؤتمر بالبحرين، لبحث التحالف البحري لحماية الملاحة الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة.

التفاصيل
  • القناة أضافت أن الوفد يمثل وزارة الخارجية الإسرائيلية، ولكنها لم تكشف عن الشخصية التي سترأسه.
  • لم يرد تعليق من السلطات البحرينية ولا الإسرائيلية بشأن ما ذكرته القناة.
  • وزير خارجية البحرين، خالد بن أحمد آل خليفة، قال في تصريحات سابقة إن "إسرائيل جزء أساسي وشرعي من الشرق الأوسط والشعب اليهودي جزء من تراث المنطقة".
  • يعقد المؤتمر بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وبولندا، ومن المقرر أن تشارك فيه 60 دولة، أبرزها السعودية والإمارات وأستراليا وبريطانيا.
  • في يوليو/ تموز الماضي، أعلنت واشنطن أنها تسعى إلى تشكيل تحالف عسكري بهدف حماية الملاحة في الخليج.
  • بموجب الخطة، ستوفر الولايات المتحدة سفن قيادة للتحالف العسكري وستقود جهوده للمراقبة والاستطلاع.
  • في أغسطس/ آب الماضي، أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن إسرائيل ستشارك في المهمة الأمنية والاستخباراتية البحرية في الخليج.
  • كاتس قال حينها إن الحكومة الإسرائيلية "تساهم" في الجوانب الاستخباراتية وغيرها من المجالات "لأنها تملك القدرات والأفضلية النسبية".
  • خلال الأسابيع الماضية، اتهمت واشنطن وعواصم خليجية حليفة لها، خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن تجارية ومنشآت نفطية في الخليج، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.
  • في يونيو/ حزيران الماضي، شارك وفد إسرائيلي رسمي يضم مسؤولين وإعلاميين ورجال أعمال في مؤتمر "ورشة المنامة"، التي تم خلالها عرض الجوانب الاقتصادية لخطة السلام الأمريكية والمعروفة بصفقة القرن.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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