وسائل إعلام: وفد إسرائيلي يشارك في مؤتمر "الملاحة" في البحرين

نقلت وكالة الأناضول عن القناة (13) الإسرائيلية الخاصة إن وفداً إسرائيلياً سيشارك في مؤتمر بالبحرين، لبحث التحالف البحري لحماية الملاحة الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة.

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