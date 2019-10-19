وزير الدفاع السوداني الأسبق يقر بتلقي البشير أموالا من ابن سلمان

أقر وزير الدفاع السوداني الأسبق عبد الرحيم محمد حسين بتلقي الرئيس المعزول عمر البشير أموالا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
التفاصيل
- حسين، الذي كان يتحدث كشاهد دفاع في الجلسة الثامنة لمحاكمة البشير، قال إنه على علم بتسلم البشير أموالا (لم يحدد قيمتها) من الأمير محمد بن سلمان، لكنه لا يعلم "أوجه صرفها".
- حسين أوضح أن أحد "الأسباب التي جعلتهم يتعاملون بالأموال خارج القنوات الرسمية مرده الحصار الأمريكي على البنوك".
- حسين أشار إلى أنه من موقع عمله كوزير دفاع "يعلم أن البشير يضطر إلى تجاوز الإجراءات المالية والمحاسبية حينما يكون الأمر مرتبطا بالأمن القومي".
- حسين أضاف أن "رئيس الجمهورية مسؤول مسؤولية مباشرة عن الأمن القومي والدفاع والعلاقات الدولية والإشراف على كل الوزراء والمهام بالدولة، وهناك الكثير من الأعمال قام بها الرئيس في هذا الشأن".
- حسين اعتبر أن كشفه لهذه المعلومات سيضر بالأمن القومي للبلاد، طالباً من المحكمة إخلاء القاعة وعقد جلسة سرية ومغلقة للإدلاء بمزيد من المعلومات والتفاصيل، الأمر الذي رفضته المحكمة.
- حسين يعد أحد المقربين للرئيس المعزول البشير وشغل وزارة الدفاع نحو تسعة سنوات حتى 2015، كما كان وزيرا للداخلية.
خلفيات
- في 14 سبتمبر/ آيلول الماضي، رفض القضاء طلب هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير بإعادة استجواب الأخير وسحب اعترافات سابقة له بتلقيه أموال بشكل شخصي من دولة أجنبية، هي السعودية.
- في نهاية أغسطس/ آب الماضي، أقر البشير بتلقيه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشكل شخصي، ورفض إيداعها في البنك المركزي حتى لا يكشف اسم الأخير أمام وسائل الإعلام.
- جلسات محاكمة البشير توقفت لمدة أسبوعين بعد طعن تقدمت به هيئة دفاعه لمحكمة الاستئناف ضد إجراءات خاصة متعلقة بالمحكمة، إلا أن محكمة الاستئناف رفضت الطعن وأعادت ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية لاستئناف المحاكمة.
- جلسات المحاكمة بدأت في 19 أغسطس/ آب الماضي.
- يواجه الرئيس المعزول تهما بالفساد خلال عهده الذي استمر من عام 1989 وحتى عزله في أبريل/ نيسان الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.