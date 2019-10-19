هدوء في شمال سوريا وأردوغان: "نبع السلام" ستستمر إذا لم ينجح الاتفاق

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أن بلاده ستستمر في "سحق رؤوس الإرهابيين" شمال شرقي سوريا، في حال عدم نجاح الاتفاق الأخير مع الجانب الأمريكي.

جاء ذلك في كلمة خلال مراسم افتتاح عدد من المشاريع بولاية قيصري وسط تركيا، السبت، حيث تطرق إلى عملية نبع السلام، والاتفاق الأخير بشأن تعليقها خمسة أيام.

أبرز تصريحات أردوغان:

تركيا لم تحد عن الشروط التي وضعتها منذ البداية.

تركيا تعرضت مع الأسف لشتى أنواع التصرفات البشعة خلال الأيام التسعة الأخيرة وقد اكتشفنا حقيقة الأطراف بسبب سقوط الأقنعة التي كانت على الوجوه.

في حال عدم الوفاء بالتعهدات المقدمة لبلادنا، لن ننتظر كما في السابق، وسنواصل العملية بمجرد انتهاء المهلة التي حددناها.

إذا لم ينجح الاتفاق مع الأمريكيين سنواصل من حيث توقفنا عند انتهاء الـ120 ساعة ونستمر في سحق رؤوس الإرهابيين.

قوات النظام المحمية من روسيا تتواجد في جزء من منطقة عملياتنا وستناول هذه المسألة مع بوتين. علينا إيجاد حل.

في حال تم التوصل لحل مع روسيا كان بها، وإلا فإننا سنواصل تنفيذ خططنا.

الاتفاق صامد

تشهد جبهات القتال، السبت، هدوء نسبياً في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وافق أردوغان على الهدنة خلال محادثات في أنقرة يوم الخميس مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.

قالت وزارة الدفاع التركية اليوم السبت إن 14 "هجوما استفزازيا" انطلقت من سوريا في الساعات الست والثلاثين الماضية لكنها أضافت أنها تواصل التنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة للسماح بتنفيذ الاتفاق.

لم تخل قوات سوريا الديمقراطية أيا من مواقعها بعد.

قوات تركية في مدينة رأس العين السورية