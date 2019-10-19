مع تواصل الاحتجاجات| الحكومة اللبنانية: الاتفاق على موازنة من دون ضرائب جديدة

قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل إنه اتفق مع رئيس الوزراء سعد الحريري على موازنة نهائية لا تتضمن أية ضرائب ولا رسوم إضافية.

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وزير المالية كتب على تويتر عقب لقائه مع رئيس الوزراء "في اللقاء مع الرئيس الحريري تم التأكيد على إنجاز الموازنة من دون أية ضريبة ولا رسم جديد وإلغاء كل المشاريع المقدمة بهذا الخصوص من أي طرف".

خليل: تم إقرار خطوات إصلاحية جدية مع مساهمة من القطاع المصرفي وغيره بما لا يمس الناس بأي شكل ولا يحملهم أية ضريبة مهما كانت صغيرة.

في اللقاء مع الرئيس الحريري تم التأكيد على انجاز #الموازنة بدون أي #ضريبة أو رسم جديد والغاء كل المشاريع المقدمة بهذا الخصوص من أي طرف واقرار خطوات اصلاحية جدية مع مساهمة من القطاع المصرفي وغيره بما لا يطال الناس بأي شكل ولا يحملهم أي ضريبة مهما كانت صغيرة. — Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) October 19, 2019

الحريري أعلن عبر تويتر عن عقده عدة لقاءات مع وزراء وكتب قائلا "بيت الوسط خلية نحل اليوم: اجتماعات داخلية وأخرى تقنية واتصالات ولقاءات بعيدا عن الإعلام".

بيت الوسط خلية نحل اليوم: اجتماعات داخلية وأخرى تقنية واتصالات ولقاءات بعيدا عن الاعلام. ومن لقاءاتي المعلنة حتى الآن الوزراء علي حسن خليل، يوسف فنيانوس ووائل أبو فاعور. واللقاءات مستمرة للوصول الى ما يخدم اللبنانيين — Saad Hariri (@saadhariri) October 19, 2019

الرئيس اللبناني ميشال عون كتب هو أيضا على تويتر "سيكون هناك حل مطمئن للأزمة"، لكنه لم يوضح طبيعة الحل.

الرئيس عون أمام زواره: سيكون هناك حل مطمئن للأزمة — Lebanese Presidency (@LBpresidency) October 19, 2019

وكالة رويترز نقلت عن مصادر حكومية قولها إن مجلس الوزراء سيعقد جلسة الأحد لمناقشة كيفية الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.

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