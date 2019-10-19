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سياسة

مع تواصل الاحتجاجات| الحكومة اللبنانية: الاتفاق على موازنة من دون ضرائب جديدة

الآلاف يتظاهرون في لبنان احتجاجا على تردي الاقتصاد
الآلاف يتظاهرون في لبنان احتجاجا على تردي الاقتصاد
19/10/2019

قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل إنه اتفق مع رئيس الوزراء سعد الحريري على موازنة نهائية لا تتضمن أية ضرائب ولا رسوم إضافية.

التفاصيل
  • وزير المالية كتب على تويتر عقب لقائه مع رئيس الوزراء "في اللقاء مع الرئيس الحريري تم التأكيد على إنجاز الموازنة من دون أية ضريبة ولا رسم جديد وإلغاء كل المشاريع المقدمة بهذا الخصوص من أي طرف".
  • خليل: تم إقرار خطوات إصلاحية جدية مع مساهمة من القطاع المصرفي وغيره بما لا يمس الناس بأي شكل ولا يحملهم أية ضريبة مهما كانت صغيرة.

  • الحريري أعلن عبر تويتر عن عقده عدة لقاءات مع وزراء وكتب قائلا "بيت الوسط خلية نحل اليوم: اجتماعات داخلية وأخرى تقنية واتصالات ولقاءات بعيدا عن الإعلام".

  • الرئيس اللبناني ميشال عون كتب هو أيضا على تويتر "سيكون هناك حل مطمئن للأزمة"، لكنه لم يوضح طبيعة الحل.

  • وكالة رويترز نقلت عن مصادر حكومية قولها إن مجلس الوزراء سيعقد جلسة الأحد لمناقشة كيفية الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.
خلفيات
  • منذ مساء الخميس، خرجت مظاهرات غاضبة مطالبة باستقالة الحكومة و"رحيل النظام" في العاصمة بيروت وعدة مدن أخرى عقب إعلان الحكومة فرض ضرائب على استخدام تطبيق "واتساب" في موازنة العام القادم، وضرائب أخرى بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة.
  • رئيس الحكومة سعد الحريري منح الجمعة "شركاءه" في الحكومة، في إشارة إلى حزب الله والتيار الوطني الحر، مهلة 72 ساعة، "لتقديم جواب واضح بأن هناك قرارا لدى الجميع للإصلاح ووقف الهدر والفساد".
  • رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل أعلن رفضه استقالة الحكومة، معتبرا أن هذا الأمر قد يؤدي إلى وضع "أسوأ بكثير من الحالي".
  • الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله دعا السبت إلى استمرار الحكومة ولكن "بروح جديدة ومنهجية جديدة".
  • نصر الله قال إن الوضع المالي والاقتصادي في لبنان ليس وليد الساعة ولا الحكومة الحالية، وإنما هو نتيجة تراكم عبر سنوات طويلة تصل لنحو 30 عاما.
  • نصر الله طالب الجميع بالتضحية "لإنقاذ الوضع في لبنان"، محذرا من أنه "إذا استقالت هذه الحكومة فمن غير المعلوم أن تتشكل الحكومة بسنة أو سنتين والبلد وقته ضيق".
المصدر : وكالات
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