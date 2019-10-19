معارض سعودي يقاضي تويتر بسبب اختراق حكومي لحسابه

أقام المعارض السعودي المقيم في كندا عمر عبد العزيز، دعوى قضائية ضد موقع تويتر بسبب عدم إبلاغ الموقع له بشأن اختراق الحكومة السعودية لحسابه، ما عرضه وأسرته لمخاطر.

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أقام عمر عبد العزيز، وهو حاصل على حق اللجوء في كندا، دعوى قضائية ضد شركة تويتر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية قال فيها إن الشركة أخفقت في إبلاغه بحدوث اختراق لحسابه، تقف وراءه الحكومة السعودية.

الاختراق أدى إلى كشف الحكومة السعودية لخططه المتعلقة بتنظيم حملة احتجاجية ضد السياسات الحكومية السعودية على وسائل التواصل الاجتماعي مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل أشهر قليلة من مقتل الأخير العام الماضي.

عمر عبد العزيز قال في الدعوى إن الحكومة السعودية قامت بتعيين موظف سعودي يدعى علي آل زبارة في شركة تويتر، بهدف اختراق حسابه وجمع المعلومات الاستخباراتية عنه.

عبد العزيز قال في الشكوى إن موقع تويتر اكتشف أنشطة آل زبارة وأقاله في عام 2015، وأبلغ في وقت لاحق عشرات المستخدمين في تويتر أن حساباتهم "ربما تكون قد استهدفت من قبل جهات تابعة للدولة".

لكن عبد العزيز يقول إنه لم يجر إخطاره، وكل ما حصل عليه بعد بضعة أشهر كان رسالة بريد إلكتروني تفيد بأنه نظرا لوجود خطأ تقني "فقد اطلع حساب آخر على عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المرتبط بحسابك" وفقا للدعوى التي قدمها عبد العزيز وتضمنت رسالة البريد الإلكتروني التي بعث بها تويتر إليه.

وفقا للدعوى فقد تمكن عملاء سعوديون في يونيو/حزيران 2018 من زراعة برمجيات خبيثة في هاتف عبد العزيز، مما سمح لهم بالتجسس على أنشطته.

في ذلك الوقت كان عبد العزيز وخاشقجي يخططان لمشروع "النحل الإلكتروني"، والذي كان يستهدف تنظيم النشطاء السعوديين المعارضين على تويتر لمواجهة الحملات الحكومية المعروفة باسم "الذباب الإلكتروني".

عبد العزيز قال إن السلطات السعودية كثفت مضايقتها له في يوليو/تموز 2018 واعتقلت أشقاءه في جدة، وطلب منه عملاء سعوديون التوجه إلى السفارة السعودية في أوتاوا، لكنه رفض. وبعد أشهر قليلة قُتل خاشقجي في السفارة السعودية في إسطنبول.

بعد هذا قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتعيين موظف تويتر المفصول علي آل زبارة مديرا تنفيذيا لجمعية مسك الخيرية، التي تتحكم في مليارات الدولارات.

أوضح عبد العزيز أن أشقاءه ما زالوا في السجن في المملكة العربية السعودية، رغم عدم توجيه تهم إليهم، كما يتعرضون للتعذيب بهدف الضغط عليه كي يوقف نشاطه.

ماكينزي آند كومباني