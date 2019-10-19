رئيس وزراء إثيوبيا ينشر مليون نسخة من كتاب يتضمن خلاصة أفكاره

نشر رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام، أبي أحمد، اليوم السبت كتابا قدم فيه خلاصة أفكاره، وقد طبع منه بالفعل مليون نسخة.
التفاصيل
- يحمل الكتاب اسم "Medemer" وتعني "التآزر"، وهو المفهوم الذي سعى أبي أحمد إلى ترسيخه في بلد يضم عشرات الجماعات العرقية، وعانى طويلا من الاضطرابات العرقية.
- بدأ توزيع الكتاب اليوم السبت في كل من إثيوبيا والولايات المتحدة، التي تضم مجموعة كبيرة من المغتربين الإثيوبيين.
- نيغويو تيلاهون، السكرتير الصحفي لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أكد عدم استخدام أموال الدولة في الترويج للكتاب.
- تيلاهون أكد أيضا أن "جميع عوائد الكتاب ستستخدم في بناء المدارس في جميع أنحاء إثيوبيا".
خلفية
- يأتي إصدار الكتاب مع استعداد البلاد لإجراء انتخابات عامة العام المقبل، تعهد أبي أحمد بأنها ستكون حرة ونزيهة.
- لكن صدور الكتاب أثار من جديد مخاوف لدى البعض في إثيوبيا من الاتجاه إلى تمجيد رئيس الوزراء، بعدما أجرى إصلاحات سياسية شاملة في إثيوبيا منذ توليه منصبه العام الماضي.
- العديد من المنظمات الحقوقية حثت رئيس الوزراء على مواصلة الإصلاحات، ومقاومة الرغبة في العودة إلى القيود القمعية التي شهدتها البلاد في الماضي مثل الاعتقالات واسعة النطاق وحظر الإنترنت.
- الكتاب يأتي بعد أيام من فوز أبي أحمد (43 عاما) بجائزة نوبل للسلام لهذا العام.
- لدى إعلان الجائزة نوهت لجنة نوبل بجهود أبي أحمد في تحقيق السلام مع إرتريا المجاورة، وتنفيذ إصلاحات سياسية في بلاده.