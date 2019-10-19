رئيس وزراء إثيوبيا ينشر مليون نسخة من كتاب يتضمن خلاصة أفكاره

نشر رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام، أبي أحمد، اليوم السبت كتابا قدم فيه خلاصة أفكاره، وقد طبع منه بالفعل مليون نسخة.

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يحمل الكتاب اسم "Medemer" وتعني "التآزر"، وهو المفهوم الذي سعى أبي أحمد إلى ترسيخه في بلد يضم عشرات الجماعات العرقية، وعانى طويلا من الاضطرابات العرقية.

بدأ توزيع الكتاب اليوم السبت في كل من إثيوبيا والولايات المتحدة، التي تضم مجموعة كبيرة من المغتربين الإثيوبيين.

نيغويو تيلاهون، السكرتير الصحفي لمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أكد عدم استخدام أموال الدولة في الترويج للكتاب.

تيلاهون أكد أيضا أن "جميع عوائد الكتاب ستستخدم في بناء المدارس في جميع أنحاء إثيوبيا".

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