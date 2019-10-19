برلماني: اتفاقية السد التي وقعها السيسي أكبر مشكلة تواجه مصر

قال البرلماني المصري أحمد الطنطاوي إن الاتفاق الذي وقعه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن سد النهضة هو المشكلة الأكبر التي تواجهها مصر في الموقف الراهن.

وجاء ذلك في تسجيل مصور بثه على صفحته على موقع فيسبوك تحدث فيه حول مشكلة سد النهضة التي تواجهها مصر هذه الأيام.

أبرز ما قاله النائب أحمد الطنطاوي:

الاتفاق الذي وقعه الرئيس هو المشكلة الأكبر التي تواجهها مصر في الموقف الراهن.

تقدمنا بطلبات في البرلمان لمناقشة الاتفاقية، إما أن نوافق عليها فتصبح نافذة، أو نرفضها فتصبح كأن لم تكن، ولم يرد علينا.

إذا كان رئيس الجمهورية قد وقع اتفاق مع إثيوبيا والسودان مفترضا حسن النية، فقد أثبتت الأيام عكس ذلك وعلى البرلمان أن يمارس اختصاصاته الدستورية وأن يناقش الاتفاق وأن يرفضه.

الاتفاق ملئ بالألغام ويشكل تنازلا غير مسبوق، وغير مبرر عن حقوق أساسية لمصر نصت عليها الاتفاقيات الدولية بين مصر ودول المنابع منها اتفاقيات أعوام 1902 و1929 و1959، كما نص عليها القانون الدولي.

ليس صحيحا حديث الرئيس السيسي أن 2011 هو المسؤول عما حدث في سد النهضة من حيث العلم ولا المعلومات.

لا يمكن تحميل 25 يناير المسؤولية بل العكس المحطة الهامة كانت توقيع اتفاقية عنتيبي عام 2010.

مسح منطقة بناء السد تم عام 2009، وفي 2010 أعلنت إثيوبيا أنها انتهت من التصميمات وأنها عازمة على البدء في بناء السد.

لم تحكم 25 يناير بدءا من 11 فبراير 2011، وإنما الذي حكم هو المشير طنطاوي والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

التحجج بأن 25 يناير هو السبب يتناقض مع وعود السيسي الصريحة والقاطعة التي طمأن من خلالها المصريين بعد توقيعه اتفاق المبادئ في 23 مارس/ آذار 2015.

البرلمان وملف سد النهضة

لم نتمكن من التعقيب على بيان الحكومة بشأن فشل مفاوضات سد النهضة، وأصر رئيس المجلس على عدم الحديث في الأمر.

كان على الحكومة التعامل مع الملف بشكل مختلف، ولا يجب أن يدار الأمر بالثقة.

الثقة هي استغلال للوقت والمستفيد هو الجانب الإثيوبي الذي يفرض علينا أمرا واقعا.

لا معنى لأن تنتقد الأغلبية الحكومة ثم تمنحها الثقة وتصدق على برنامجها.

لم يعد متاحا لي الحديث بطريقة مباشرة منذ معارضة التنازل عن تيران وصنافير.

مفاوضات عبثية

المفاوضات كانت عبثية، استفاد منها الجانب الإثيوبي بتكريس أمر واقع، والاستمرار في بناء السد دون النظر للاعتراضات أو الحقوق المصرية.

المدهش أن مصر لم تتخذ خطوات عملية وفعالة.

أرفض فكرة التعامل في هذا الملف أو غيره بمبدأ الثقة ( صدقوني – أنا مضيعتكوش قبل كده علشان أضيعكوا تاني) هذا الكلام ليس محله العلاقة بين سلطات الدولة، وبالأخص في هذه القضية الوجودية بالنسبة للدولة المصرية.

إذا تم الذهاب للوساطة الدولية، دون رؤية واضحة، وسقف زمني، وأهداف محددة، سيكون هذا استنزافا لمزيد من الوقت ندفع ثمنه ويتضرر منه الشعب المصري.

هناك كلام يتردد لدى إثيوبيا ويجد صدى لدى الحليف الأساسي الداعم لهم في حماية السد والإمكانيات الفنية، وهو الكيان الصهيوني، وله سوابق خطيرة عن تسعير المياه أو نقلها خارج الحوض إلى الكيان الصهيوني، ويجب أن نتصدى له.

بدائل غير واقعية

البدائل الداخلية المطروحة من قبيل تحلية مياه البحر وإعادة معالجة المياه المستخدمة بعيد عن الدقة العلمية، ولا تلبي الغرض، كما يجب النظر إلى التكلفة التي قيل إنها ستصل إلى 900 مليار جنيه والعائد.

هناك بدائل أخرى مثل مشروع الدكتور فاروق الباز، ومشروع نهر الكونغو، ومشروع قناة جونجلي، لابد من دراستها بشكل علمي.

يجب أن يكون لدى المفاوض المصري حزمة من الإجراءات المكتملة.

لدينا إجراءات قانونية يجب أن تتبع، تبدأ برفض البرلمان للاتفاق المفخخ الذي وقعه الرئيس، والمليء بالمشاكل في أكثر من موضع وأخطرها البند الثالث.

الدور السعودي والإماراتي والصهيوني

لا أفهم الدعم السعودي والإماراتي لإثيوبيا حتى بعد إعلان فشل المفاوضات.

لا أعرف معنى "السلام الدافئ" الذي جاء في كلمة الرئيس أمام الأمم المتحدة، والكيان الصهيوني هو العدو التاريخي، وفي هذه القضية نرى ما يفعله مع إثيوبيا، من تحريض مباشر على مصر، وإزاحة الدور المصري، واستغلال قضية المياه للتضييق على مصر.

الدولة المصرية لديها مقومات عديدة، وخبرات كبيرة، وتاريخ تم إهماله في دول المنابع يجب أن تعود إليه.

علينا ألا نسقط حق الدفاع المشروع عن النفس بكل الوسائل.

المشكلة ليست في سنوات ملء الخزان أو إدارة الخزان هذا اجتزاء شديد، ويعبر عن فهم غير دقيق للمشكلة.

الاتفاق الذي وقعه الرئيس يفتح الباب أمام استخدامات أخرى للسد بخلاف توليد الكهرباء.

لا أحد يضمن حال استسلامنا للأمر الواقع، بماذا سيفاجئنا الجانب الإثيوبي، فيما يتعلق بمخزون الخزان من المياه، باعتبار أن "الحنفية" ستكون عندهم وليست عندنا.

تشخيص خاطئ

توجد مشكلة فيما سمعناه من الرئيس أو الحكومة تبدأ بالتشخيص الخاطئ للمشكلة، ثم الإدارة الخاطئة، واقتراح بدائل غير فعالة بما يكفي، وأخيرا طرح حل وحيد يكمن في الذهاب إلى الوساطة، دون أن نجلس لنراجع أخطاء فترة التفاوض.

الوساطة غير ملزمة وماذا لو استهلك الجانب الأثيوبي المزيد من الوقت في الوساطة، ثم كنا بصدد إعلان فشل آخر وأخير للمفاوضات، لو حدث هذا بعد امتلاء الخزان ستكون الخيارات محدودة وسيكون أحلاها مر.

العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية يجب ألا تكون صك عل بياض.

لو درسنا مشروعات بديلة عن العاصمة الإدارية وتفريعة قناة السويس -التي ثبت عدم جدواها اقتصاديا- أو غيرها لكان أفضل.

رسالة للرئيس