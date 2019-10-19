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سياسة|العراق

العراق: هتافات ضد الفساد في أربعينية الحسين بكربلاء

هتافات ضد الفساد في أربعينية الحسين بكربلاء
هتافات ضد الفساد في أربعينية الحسين بكربلاء
19/10/2019

هتف آلاف العراقيين السبت بشعارات مناهضة للفساد في مواكب الزوار المشاركين بإحياء ذكرى الأربعينية في مدينة كربلاء، استجابة لدعوة الزعيم مقتدى الصدر إلى مواصلة الحراك الاحتجاجي.

التفاصيل
  • وسط الزوار المتشحين بالسواد حدادا على الإمام الحسين تظاهر الآلاف من مؤيدي الصدر وهم يلبسون الأكفان، ويهتفون "كلا كلا للفساد نعم نعم للإصلاح" كما هتفوا أيضا "بغداد حرة حرة.. يا فاسد اطلع برّة".
  • من جانب آخر ندد خضير نعيم، من مدينة البصرة الغنية بالنفط في جنوب البلاد، ب"الفاسدين" الذين، وفقا للأرقام الرسمية، ساهموا بنهب أكثر 450 مليار دولار خلال الأعوام الـ16 الماضية.
  • قال نعيم لوكالة فرانس برس إن العراق "من أغنى البلدان لكن شعبه يعاني من الفقر"، وأضاف نعيم " للأسف، تسلطت على رقاب الفقراء والناس، بعض الفئات الطاغية المجرمة".
بالفيديو هتافات اتباع التيار الصدري في كربلاء
مظاهرات العراق
  • هزت الشارع العراقي الأيام الأخيرة تظاهرات احتجاجية تطالب بتوفير فرص عمل وخدمات عامة ومكافحة الفساد، وصولا إلى إسقاط الحكومة، بشكل غير مسبوق.
  • بين الأول والسادس من أكتوبر/ تشرين الأول، قتل 110 أشخاص وأصيب ستة آلاف بجروح، غالبيتهم من المتظاهرين، بحسب أرقام رسمية.
  • تنطلق دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للتظاهر في الخامس والعشرين من الشهر الحالي، في ذكرى مرور عام على تولي رئيس الحكومة الحالية عادل عبد المهدي منصبه.
  • رغم التوتر السياسي، استقبل العراق أكثر من ثلاثة ملايين زائر أجنبي برا الأيام الماضية، غالبيتهم من الإيرانيين، لإحياء ذكرى أربعينية الحسين، وبينهم أيضا شيعة من دول الخليج العربية.
العراق شهد مظاهرات احتجاجية في العديد من المدن
 
المصدر : فرانس برس
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