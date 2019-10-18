مقتل وإصابة أكثر من 160 شخصا في تفجير مسجد بأفغانستان [فيديو]

قتل 62 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين في انفجار داخل مسجد خلال صلاة الجمعة في شرق أفغانستان.
التفاصيل
- مسؤولون محليون قالوا إن عدة انفجارات وقعت داخل المسجد وقت الصلاة، نتيجة زرع متفجرات بداخله.
- مصادر محلية قالت إن أكثر من 350 شخصا كانوا داخل المسجد خلال الصلاة.
- المصادر أضافت أن سقف المسجد سقط فوق المصلين نتيجة الانفجارات، لكن مصادر أخرى قالت إن المسجد انهار بكامله.
- حركة طالبان نددت بالهجوم ووصفته "بالجريمة الكبرى"، ووجهت أصابع الاتهام للقوات الحكومية أو تنظيم الدولة.
خلفيات
- أمس الخميس، قالت الأمم المتحدة إن 4313 مدنيا قتلوا أو أصيبوا في أعمال عنف دارت في الفترة بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول الماضي، بسبب معارك القوات الأفغانية مع مسلحي حركة طالبان.
- التقرير، الذي أصدرته بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، أوضح أن عدد القتلى بلغ 1174 شخصا فيما بلغ عدد الجرحى 3139 شخصا.
- التقرير أشار إلى أن العدد يزيد 42 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
- بهذا تصبح هذه الفترة هي الأكثر دموية في أفغانستان منذ 2009.