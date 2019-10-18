مقتل وإصابة أكثر من 160 شخصا في تفجير مسجد بأفغانستان [فيديو]

قتل 62 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 100 آخرين في انفجار داخل مسجد خلال صلاة الجمعة في شرق أفغانستان.

التفاصيل

مسؤولون محليون قالوا إن عدة انفجارات وقعت داخل المسجد وقت الصلاة، نتيجة زرع متفجرات بداخله.

مصادر محلية قالت إن أكثر من 350 شخصا كانوا داخل المسجد خلال الصلاة.

المصادر أضافت أن سقف المسجد سقط فوق المصلين نتيجة الانفجارات، لكن مصادر أخرى قالت إن المسجد انهار بكامله.

حركة طالبان نددت بالهجوم ووصفته "بالجريمة الكبرى"، ووجهت أصابع الاتهام للقوات الحكومية أو تنظيم الدولة.

خلفيات