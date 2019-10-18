ماكرون ينتقد عجز الناتو عن الرد على الهجوم التركي شرق الفرات

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادا شديدا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي قال إنه عجز عن الرد على العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

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ماكرون قال للصحفيين عقب قمة للمجلس الأوربي في بروكسل، أمس الخميس، إن الوقت حان لأن تتوقف أوربا عن التصرف كحليف أصغر للولايات المتحدة.

الرئيس الفرنسي أضاف أن الأوربيين اكتشفوا عبر تويتر أن الولايات المتحدة تسحب قواتها من شمال سوريا، وهو ما أجبر فرنسا أيضا على سحب قواتها الخاصة.

ماكرون كشف أنه ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل سيجتمعون مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأسابيع المقبلة لمناقشة العملية التركية في سوريا.

أهم تصريحات ماكرون