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ماكرون ينتقد عجز الناتو عن الرد على الهجوم التركي شرق الفرات

الرئيس التركي رجب أردوغان جالسا وعن يساره الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس الروسي بوتين والمستشارة الألمانية ميركل
الرئيس التركي رجب أردوغان جالسا وعن يساره الرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس الروسي بوتين والمستشارة الألمانية ميركل
18/10/2019

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقادا شديدا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي قال إنه عجز عن الرد على العملية العسكرية التركية في شمال سوريا.

التفاصيل
  • ماكرون قال للصحفيين عقب قمة للمجلس الأوربي في بروكسل، أمس الخميس، إن الوقت حان لأن تتوقف أوربا عن التصرف كحليف أصغر للولايات المتحدة.
  • الرئيس الفرنسي أضاف أن الأوربيين اكتشفوا عبر تويتر أن الولايات المتحدة تسحب قواتها من شمال سوريا، وهو ما أجبر فرنسا أيضا على سحب قواتها الخاصة.
  • ماكرون كشف أنه ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل سيجتمعون مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأسابيع المقبلة لمناقشة العملية التركية في سوريا.
أهم تصريحات ماكرون
  • أعتبر ما حدث في الأيام القليلة الأخيرة (في شمال سوريا) خطأ جسيما من الغرب وحلف الأطلسي في المنطقة.
  • هذا يضعف قدرتنا على إيجاد شركاء على الأرض يقفون إلى جوارنا ويعتقدون أنهم يحظون بالحماية على الأمد الطويل.
  • هذا يثير تساؤلات بشأن طريقة عمل حلف الأطلسي.
  • كنت أعتقد أننا في حلف شمال الأطلسي. كنت أعتقد أن الولايات المتحدة وتركيا في حلف شمال الأطلسي ثم اكتشفت من تغريدة أن الولايات المتحدة قررت سحب قواتها وتمهيد الطريق (للهجوم التركي) في المنطقة.
  • مثل غيري أدركت أن قوة أخرى في حلف شمال الأطلسي قررت مهاجمة شركاء التحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة.
  • من المهم أن نجتمع وننسق بين الدول الأوربية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) وتركيا.
  • نريد أن نعرف إلى أين تتجه تركيا؟ وكيف نعيدها إلى وضع معقول يجعل من الممكن الحديث باستفاضة عن أمنها الداخلي وعلاقته بأجندتنا والتضامن الصحيح في حلف الأطلسي.
  • ما يمكنني أن ألاحظه هو أن من خرجوا رابحين وفق قانون الأقوى هم تركيا وروسيا وإيران.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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