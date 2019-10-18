فورين بوليسي: الاتفاق بشأن شمال سوريا نصر كبير لتركيا

وصفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، الخميس، الاتفاق الأمريكي التركي، بتعليق العمليات العسكرية شمال شرقي سوريا، بالنصر الكبير لتركيا، إذ سمح لها بإبعاد المسلحين الأكراد عن حدودها.

أبرز ما ورد في تقرير فورين بوليسي

تقوم تركيا وفق الاتفاق بتعليق عملياتها 120 ساعة، بينما تسهل واشنطن انسحاب ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية من منطقة آمنة بعمق 20 ميلاً على طول الحدود.

تلك المنطقة ستخضع للسيطرة التركية، ولن يكون للولايات المتحدة الأمريكية وجود فيها.

لكن المعارضة السورية لن تدير تلك المنطقة، كون تركيا سيكون لها المقام الأول في ذلك، وفق بيان الاتفاق.

تعليق أم وقف؟

سلطت فورين بوليسي، الضوء على مخرجات الاجتماع الذي عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس أمس الخميس.

بنس: الولايات المتحدة ممتنة لشراكاتها مع حلفائها الأكراد، لهزيمتهم تنظيم الدولة، لكننا ندرك أهمية المنطقة الآمنة لخلق عازل بين سوريا والسكان الأكراد والحدود التركية.

المجلة قالت إنه بعد تصريحات بنس مباشرة تراجع وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو عن كيفية صياغة بنس للاتفاقية.

تشاوش أوغلو قال للصحفيين إنه "تعليق" وليس "وقفا لإطلاق النار"، لأن وقف إطلاق النار يكون بين طرفين شرعيين، بينما تهدف العملية إلى طرد العناصر الإرهابية من المنطقة.

قوات تركية في مدينة رأس العين السورية ضمن عملية نبع السلام

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