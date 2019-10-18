فورين بوليسي: استراتيجية ترمب ضد إيران تفشل في تحقيق أهدافها

نشرت مجلة فورين بوليسي، منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مقالا للباحثين بمركز راند أريان طبطبائي وكولن كلارك حول تقييمهما لاستراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجاه إيران

أبرز ما جاء بالمقال