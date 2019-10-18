حماس: لن يهدأ لنا بال إلا بتحرير أسرانا من سجون الاحتلال

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن صفقة "وفاء الأحرار" أثبتت قدرة المقاومة على انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني وحريته، وإجبار الاحتلال على الانصياع لإرادة المقاومة.

التصريحات جاءت على لسان حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة في ذكرى مرور 8 سنوات على صفقة "وفاء الأحرار" التي شهدت إطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

أبرز تصريحات قاسم

الصفقة شكلت إنجازاً كبيراً لشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة وللمفاوض القسامي العنيد.

قضية الأسرى ستبقى أولوية مركزية لحركة حماس بمستوياتها المختلفة.

لن يهدأ بال لحماس إلا بإخلاء سجون الاحتلال من أسرانا الأبطال.

كتائب "عز الدين القسام" سجلت نصراً كبيراً في المعركة الأمنية وصراع الأدمغة منذ أسر الجندي جلعاد شاليط، والاحتفاظ به لأكثر من خمس سنوات في بيئة أمنية معقدة، وصولاً لتفاصيل عملية التسليم، وهو ما أربك المنظومة الأمنية الصهيونية.

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