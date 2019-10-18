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سياسة

حماس: لن يهدأ لنا بال إلا بتحرير أسرانا من سجون الاحتلال

مقاتلون تابعون لحماس يحملون صورا لقادة المقاومة
مقاتلون تابعون لحماس يحملون صورا لقادة المقاومة
18/10/2019

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن صفقة "وفاء الأحرار" أثبتت قدرة المقاومة على انتزاع حقوق الشعب الفلسطيني وحريته، وإجبار الاحتلال على الانصياع لإرادة المقاومة.

التصريحات جاءت على لسان حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة في ذكرى مرور 8 سنوات على صفقة "وفاء الأحرار" التي شهدت إطلاق سراح مئات من الأسرى الفلسطينيين مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

أبرز تصريحات قاسم
  • الصفقة شكلت إنجازاً كبيراً لشعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة وللمفاوض القسامي العنيد.
  • قضية الأسرى ستبقى أولوية مركزية لحركة حماس بمستوياتها المختلفة.
  • لن يهدأ بال لحماس إلا بإخلاء سجون الاحتلال من أسرانا الأبطال.
  • كتائب "عز الدين القسام" سجلت نصراً كبيراً في المعركة الأمنية وصراع الأدمغة منذ أسر الجندي جلعاد شاليط، والاحتفاظ به لأكثر من خمس سنوات في بيئة أمنية معقدة، وصولاً لتفاصيل عملية التسليم، وهو ما أربك المنظومة الأمنية الصهيونية.
خلفيات
  • في الحادي عشر من أكتوبر/تشرين الأول عام 2011 أعلن رئيس المكتب السياسي السابق لحركة "حماس" خالد مشعل التوصل لاتفاق تبادل أسرى بين الحركة والاحتلال الإسرائيلي عُرف بصفقة "وفاء الأحرار".
  • جرت عملية التبادل في 18 من الشهر نفسه، في واحدة من أضخم عمليات التبادل بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال.
  • حررت المقاومة الفلسطينية 1027 أسيراً جُلهم من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات، مقابل الإفراج عن شاليط.
  • استطاعت المقاومة الفلسطينية أن تحتفظ بشاليط حيا داخل قطاع غزة لخمس سنوات.
المصدر : الجزيرة مباشر
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