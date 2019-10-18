جوبا: الحكومة السودانية والحركة الشعبية توقعان وثيقة تحدد أجندة التفاوض

وقعت الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال برئاسة عبد العزيز الحلو، الجمعة، وثيقة تحدد أجندة التفاوض.

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تم تقسيم الوثيقة إلى 3 محاور تتمثل في القضايا السياسية، والمسائل الإنسانية والترتيبات الأمنية.

نصت وثيقة الاتفاق على تسليم الطرفين بضرورة الاتفاق على إعلان مبادئ كخارطة طريق للعملية التفاوضية.

اتفق وفدا الحكومة والحركة الشعبية على "تقديم كل طرف لرؤيته حول الملف السياسي وترتيب أجندة هذا الملف".

وقع عن الحكومة الانتقالية السودانية الفريق ركن شمس الدين كباشي إبراهيم، عضو مجلس السيادة وممثل الحكومة الانتقالية، وعن الحركة الشعبية شمال عمار أمون، رئيس وفدها المفاوض.

ويعتبر لقاء اليوم بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية التي يتزعمها الحلو، هو أول اجتماع مباشر بين الطرفين بعد أن تأجلت جلسة كان مقرراً عقدها الأربعاء، على خلفية اتهام الحركة الشعبية للحكومة بمهاجمة أحد مواقعها بمنطقة جنوب كردفان السودانية (جنوب).

خطوة مهمة

توت قلواك رئيس الوساطة من جانب حكومة جنوب السودان قال في تصريحات للصحفيين بمقر التفاوض بالعاصمة جوبا، إن التوصل لاتفاق يحدد أجندة المباحثات بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال يمثل خطوة مهمة في سبيل التوصل إلى اتفاق سلام يقود لوقف الحرب وإعادة الاستقرار للسودان.

وكان رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، قد تقدم بمبادرة للتوسط بين المجلس العسكري والحركات المسلحة بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في السودان.

والشهر الماضي وقعت الحكومة السودانية والحركات المسلحة وثيقة اتفاق إطاري بجوبا، تحدد القضايا التي سيتم طرحها للنقاش خلال جولة المباحثات الحالية.