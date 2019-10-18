تعاطف مع سعوديات تعرضن للتمييز بسبب النقاب في الرياض

كشفت سيدة سعودية عن حالات تمييز ومضايقات تعرضت لها هي وزميلاتها بسبب ارتدائهن للنقاب، خلال تطوعهن لتنظيم ما يعرف مؤخراً بموسم الرياض.

وبالرغم من تدخل رئيس هيئة الترفيه، تركي آل الشيخ ووعوده بالتحقيق، إلا أن الحادثة تكررت وفق السيدة، التي أكدت أنها لم تشهد ذلك قبل موسم الرياض 2019.

ما القصة؟

السيدة السعودية مريم الحازمي، اتهمت في مقطع مصور نشرته على تويتر، بعض الشخصيات باحتقار ورفض المنتقبات.

الحازمي قالت في التسجيل: "جينا نشتغل في بلدنا وفي مملكتنا لكن للأسف حتى بلدنا ماعاد أخذنا حقوقنا فيها".

أوضحت السيدة أنها من المفترض أن تكون ضمن الكادر التنظيمي لموسم الرياض، ولكن المدير منعها من العمل بسبب النقاب.

وتقول الحازمي إنّ ذلك جاء بالرغم من الثناء عليها من كادر العمل ومن الزوار، ومن بعض الإداريين في الشركة.

https://twitter.com/Mary_alHazmi/status/1184501129515806728?ref_src=twsrc%5Etfw

تكرار الحادثة

رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، أعاد نشر المقطع على حسابه في تويتر، واعدا بفتح تحقيق ومحاسبة المسؤولين.

لكن الحازمي ظهرت في مقطع جديد كشفت فيه أن الحدث تكرر مرة ثانية، مؤكدة أن منظمي الموسم منعوا جميع المنتقبات من دخول الفعالية، دون معرفة الأسباب، وفق قولها.

لفتت السيدة التي تعمل كصحفية، إلى أنها عملت في المجال التطوعي لسنوات دون الاستنقاص من حجابها قبل موسم الرياض 2019.

https://twitter.com/Mary_alHazmi/status/1184856342831550471?ref_src=twsrc%5Etfw

ردود غاضبة

المخرج السعودي علي داوود حداد، وصف في تغريدة له، منع المنقبات من دخول موسم الرياض وتنظيمه بالإجحاف الكبير.

أرجع أحد المغردين الأسباب، إلى وجود مستثمر أجنبي يستغل الفتيات لأغراض التسويق واصفاً الأمر بغير المستغرب.

المغرد سعود المحياني، قال إن الانتقادات التي كانت توجه إلى الدول التي تتعرض فيها المنتقبات للتمييز، أصبحت اليوم في السعودية، داعياً لمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

سخر المغرد عبد الله الشيخ من هيئة الترفيه التي أنشأتها المملكة مؤخراً، قائلاً إن حال المملكة تغير قبل وبعد تأسيسها.

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