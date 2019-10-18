بعد الاتفاق التركي الأمريكي.. أردوغان: اقتلعنا شوكنا بأيدينا

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، على أن أنقرة أبرمت الاتفاق المتعلق بعملية "نبع السلام" مع الجانب الأمريكي وليس مع النظام السوري، محذرا الأخير من مغبة القيام بتصرف خاطئ.

تصريحات أردوغان