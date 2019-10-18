البيت الأبيض يعترف بربط ترمب المساعدات لأوكرانيا بتحقيق سياسي

أقرّ مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ربط مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيام كييف بتحقيقات حول دعم قدمته للديمقراطيين.

التفاصيل:

اعترف المسؤول الأمريكي أن ترمب ربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيام كييف بتحقيقات حول مزاعم بأنها قدمت الدعم للديمقراطيين في انتخابات عام 2016 الرئاسية، ما يقوي من موقف الساعين لعزل الرئيس الأمريكي.

أوضح كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بأن" لا شيء خاطئا في تبادل الخدمات الذي نفاه البيت الأبيض في السابق".

مولفاني: وزارة العدل الأمريكية نفسها تحقق بمزاعم، ينظر إليها على نطاق واسع على أنه لا أساس لها من الصحة، بأن اللجنة الوطنية الديمقراطية قد أخفت خادم حاسب آلي في أوكرانيا من شأنه أن يقوّض الادعاءات بأن فوز ترمب في انتخابات عام 2016 قد تم بواسطة تدخل روسي.

مولفاني: نحو 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لأوكرانيا قد تم تجميدها في يوليو/تموز لأن ترمب لا يريد إرسال أموال إلى بلد فاسد.

مولفاني: نحن نقوم بهذا الشيء دائما في السياسة الخارجية.. عليكم تخطي ذلك، لا بد أن يكون هناك تأثير سياسي في السياسة الخارجية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يمين) ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الأمور تحولت من سيئة جدا جدا.. للأسوأ أكثر وأكثر