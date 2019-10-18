استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية

استشهد فلسطيني، مساء الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن "الارتباط المدني الفلسطيني أبلغنا باستشهاد مواطن (لم تعرف هويته بعد) عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، جنوب طولكرم (شمالي الضفة الغربية)" من دون تفاصيل.

من جهتها، ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان، أن الشهيد يبلغ من العمر 25 عاما، وهو من سكان بلدة كفر زيباد بطولكرم.

مسيرات العودة

توافد فلسطينيون نحو حدود قطاع غزة، الجمعة، للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.

ذكرت وكالة الأناضول، أن مئات المتظاهرين يتوافدون نحو الحدود الشرقية للقطاع، حاملين الأعلام الفلسطينية.

أطلقت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" (مشكّلة من الفصائل الفلسطينية) على مسيرات هذه الجمعة اسم "لا للتطبيع".

أعربت "الهيئة" عن رفضها التطبيع الرياضي والسياسي والاقتصادي مع إسرائيل.

جيش الاحتلال يُصيب 5 فلسطينيين

وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أعلنت أن 5 فلسطينيين، أصيبوا، مساء الجمعة، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على "مسيرات العودة"، الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

لم تقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل، كما لم توضح طبيعة الإصابات.

5 فلسطينيين أصيبوا جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي على "مسيرات العودة"

ومنذ مارس/آذار 2018، يشارك فلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للمطالبة بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف؛ ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقمع المسيرات السلمية بعنف ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين

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