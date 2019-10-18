أمريكا تجدد تمديد إعفاء للعراق باستيراد الغاز والكهرباء من إيران

مددت وزارة الخارجية الأمريكية، إجراء اتخذ سابقا بإعفاء من العقوبات يسمح للعراق بأن يستمر في استيراد الغاز والكهرباء من إيران وذلك لمدة 120 يوما.

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان يوم الخميس إنها مددت إعفاء من العقوبات بما يسمح للعراق بأن يستمر في استيراد الغاز والكهرباء من إيران لمدة 120 يوما.

الخارجية الأمريكية: الإعفاء يضمن أن يكون بمقدور العراق تلبية حاجاته من الطاقة في الأجل القصير بينما يتخذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية.

الخارجية الأمريكية: نحن على تواصل منتظم مع الحكومة العراقية لدعم إجراءات لتحسين استقلالية العراق في الطاقة.

بينما تحث الإدارة الأمريكية العراق على إيجاد موارد بديلة، فإنها تمضي فيما تسميه حملة لممارسة أقصى الضغط على إيران، في وقت يقول مسؤولون عراقيون إنهم يجدون صعوبة في توليد إمدادات كافية من الكهرباء ما لم يواصل استخدام الغاز الإيراني لثلاث إلى أربع سنوات.

وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب قال الشهر الماضي إن العراق لديه الآن قدرات لتوليد 18 ألف ميغاوات ارتفاعا من 12 ألف إلى 15 ألف ميغاوات العام الماضي، لكنها ما زالت أقل من ذروة الطلب الذي قد يصل إلى حوالي 25 ألف ميغاوات ويرتفع كل عام.

الوزير العراقي، أكد أن قطاع الكهرباء بحاجة إلى استثمارات لا تقل عن 30 مليار دولار لتطوير شبكة عمرها 50 عاما وفقدت 25 % من قدراتها بسبب هجمات شنها تنظيم الدولة.

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