أمريكا تجدد تمديد إعفاء للعراق باستيراد الغاز والكهرباء من إيران
18/10/2019
مددت وزارة الخارجية الأمريكية، إجراء اتخذ سابقا بإعفاء من العقوبات يسمح للعراق بأن يستمر في استيراد الغاز والكهرباء من إيران وذلك لمدة 120 يوما.
التفاصيل
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان يوم الخميس إنها مددت إعفاء من العقوبات بما يسمح للعراق بأن يستمر في استيراد الغاز والكهرباء من إيران لمدة 120 يوما.
الخارجية الأمريكية: الإعفاء يضمن أن يكون بمقدور العراق تلبية حاجاته من الطاقة في الأجل القصير بينما يتخذ خطوات لتقليل اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية.
الخارجية الأمريكية: نحن على تواصل منتظم مع الحكومة العراقية لدعم إجراءات لتحسين استقلالية العراق في الطاقة.
بينما تحث الإدارة الأمريكية العراق على إيجاد موارد بديلة، فإنها تمضي فيما تسميه حملة لممارسة أقصى الضغط على إيران، في وقت يقول مسؤولون عراقيون إنهم يجدون صعوبة في توليد إمدادات كافية من الكهرباء ما لم يواصل استخدام الغاز الإيراني لثلاث إلى أربع سنوات.
وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب قال الشهر الماضي إن العراق لديه الآن قدرات لتوليد 18 ألف ميغاوات ارتفاعا من 12 ألف إلى 15 ألف ميغاوات العام الماضي، لكنها ما زالت أقل من ذروة الطلب الذي قد يصل إلى حوالي 25 ألف ميغاوات ويرتفع كل عام.
الوزير العراقي، أكد أن قطاع الكهرباء بحاجة إلى استثمارات لا تقل عن 30 مليار دولار لتطوير شبكة عمرها 50 عاما وفقدت 25 % من قدراتها بسبب هجمات شنها تنظيم الدولة.
خلفيات
كانت الولايات المتحدة قد سمحت للعراق في منتصف يونيو الماضي، باستيراد الغاز الإيراني لتزويد محطات الكهرباء لمدة ثلاثة شهور أخرى وأصرت على أن تبحث بغداد عن مصادر بديلة.
حصل العراق أكثر من مرة على تمديد للاستثناء الذي ناله أول مرة العام الماضي بعد أن أعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني وحظرت على الدول شراء الطاقة من إيران.
إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، قالت إنه يتعين على العراق تحقيق قدر أكبر من الاعتماد على الذات فيما يخص الكهرباء من خلال استغلال الغاز والحد من حرق الغاز في مواقع إنتاج النفط.
تتنافس شركة الطاقة الأمريكية العملاقة جنرال إلكتريك للفوز بحصة كبيرة من عقود بمليارات الدولارات لإعادة بناء شبكة الكهرباء في العراق وسط ضغوط أمريكية مكثفة.
أعادت واشنطن فرض عقوبات على قطاع صناعة النفط في إيران في نوفمبر/ تشرين الثاني استنادا لمخاوف بشأن برنامج طهران النووي وما وصفته الولايات المتحدة بتدخل إيراني في شؤون الشرق الأوسط.
ذكر مسؤولون أن وقف الاعتماد على الكهرباء الإيرانية قد يحتاج سنوات، في حين يعتمد العراق على الغاز الإيراني لتغذية عدة محطات طاقة ويستورد نحو 1.5 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا عبر خط أنابيب في الجنوب والشرق.
واشنطن، ترغب في كبح النفوذ الإيراني في الشرق الوسط بما في ذلك العراق حيت تتمتع طهران بنفوذ سياسي وتجاري واسع.
بالرغم من أن العراق يمتلك واحدا من أكبر احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم فأنه يتقدم ببطء نحو تطويرها ويعتمد على إمدادات الغاز والكهرباء من إيران.