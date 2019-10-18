أردوغان: "نبع السلام" ستتواصل بحزم إذا لم تلتزم واشنطن بوعودها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عملية نبع السلام بشمال سوريا ستتواصل بحزم أكبر في نهاية مهلة الـ120 ساعة إذا لم تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بوعودها في هذا الخصوص.

جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، خلال استقباله ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في إسطنبول.

نبع السلام ستتواصل