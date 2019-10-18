أردوغان لترمب: القضاء على الإرهاب سيساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن القضاء على الإرهاب سيساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح.

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قال أردوغان، في تغريدة نشرها على تويتر، الخميس، ردا على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، "السيد الرئيس، القضاء على الإرهاب العدو الرئيسي للإنسانية سيساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح".

أضاف "إنني واثق في أن جهودنا المشتركة ستدعم السلام والاستقرار في منطقتنا".

في وقت سابق الخميس، أعرب ترمب، عن شكره لأردوغان، لقاء نائبه مايك بنس، في العاصمة التركية أنقرة.

قال ترمب، "هناك أخبار عظيمة قادمة من تركيا، وسيعقد كل من وزير الخارجية مايك بومبيو وبنس، مؤتمرا صحفيا بعد قليل، أشكر الرئيس أردوغان، سيتم إنقاذ حياة الملايين".

في وقت سابق الخميس، قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تركيا "ستعلّق عملية نبع السلام، لمدة 120 ساعة من أجل انسحاب تنظيم بي كا كا/ ي ب ك، وهذا ليس وقفا لإطلاق النار".

أوضح تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع وفدي تركيا والولايات المتحدة، برئاسة أردوغان، وبنس، أنه "عند انسحاب العناصر الإرهابية فقط يمكن الحديث عن وقف عملية نبع السلام".

شدد على أن "تعليق العملية لا يعني انسحاب جنودنا وقواتنا من المنطقة فنحن سنواصل التواجد فيها.. وسنتابع بشكل مباشر كل ما يتم تنفيذه عبر وجودنا في المنطقة ومصادرنا الاستخباراتية وكل شيء سيتم أمام أعيننا وسنراقبه".

أضاف "اتفقنا مع الجانب الأمريكي على سحب الأسلحة الثقيلة من تنظيم ي ب ك، وتدمير مواقعه وتحصيناته".

أشار تشاووش أوغلو، أنه "من المهم بالنسبة لتركيا إنهاء جميع العناصر الإرهابية، وإقامة منطقة آمنة بعمق 32 كلم، وبطول 444 كلم، حتى حدود العراق شرق نهر الفرات بسوريا".

قال وزير الخارجية التركي، "سنعمل بالتنسيق والتعاون (مع الولايات المتحدة) أيضا في قضية مكافحة داعش، شرق نهر الفرات.. تركيا قادت نضالا حازما ضد داعش، وحيّدت من عناصره أكثر من 4 آلاف في سوريا والعراق".

لفت إلى أن تركيا بدأت "العملية (نبع السلام) في التاسع من أكتوبر/تشرين أول الجاري، وبالتالي فإن أردّنا أعطيناه أصلًا على الأرض، والرئيس أردوغان قال شخصيًا لترمب، إنه لا يمكن لتركيا التفاوض مع أي من الإرهابيين".

وكان بنس، أعلن عقب انتهاء الاجتماع، التوصل إلى "اتفاق وقف إطلاق نار"، وهو ما رد عليه وزير الخارجية التركي بالقول إنه "تعليق" و"ليس وقفا لإطلاق النار".