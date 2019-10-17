هآرتس: الإمارات توظف ضباط موساد لملاحقة صحفيين غربيين

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن شركة أمنية إماراتية تعمل لصالح المخابرات توظف ضباطا إسرائيليين سابقين في الموساد، للعمل لديها برواتب ضخمة، لملاحقة صحفيين ونشطاء حقوق إنسان غربيين.

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الصحيفة قالت في تقرير منشور، الأربعاء، على موقعها الإلكتروني باللغة الإنجليزية، إن الرواتب التي تعرضها الشركة "الغامضة" على الضباط الإسرائيليين تصل إلى مليون دولار سنويًا.

الصحيفة تابعت أن الشركة تُدعى "دارك ماتر"، وتعمل لحساب المخابرات الإماراتية، وتلاحق صحفيين ونشطاء حقوق إنسان "غربيين".

هآرتس أوضحت أن الشركة الإماراتية تدير مكتبًا في قبرص يعمل به عدد من مطوري البرمجيات الإسرائيليين.

نظام "ديكتاتوري"

ذكرت الصحيفة أن الاستخبارات الإسرائيلية "قلقة"؛ إذ ترى أنه لا يجب على خريجي الوحدات التكنولوجية التابعة للجيش الإسرائيلي أن يستخدموا المعرفة والمهارات التي اكتسبوها خلال خدمتهم العسكرية للعمل لدى شركة عربية لها علاقات وثيقة بنظام "ديكتاتوري" لا يقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل (تقصد الإمارات).

الصحيفة نقلت عن مصدر في قطاع الاستخبارات السيبرانية الإسرائيلي قوله إن هذا "تهريب فعلي للملكية الفكرية الإسرائيلية من دون أي إشراف من وكالة الرقابة على الصادرات التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية".

أفادت "هآرتس" بأن الشركة الإماراتية أُنشئت في العاصمة أبوظبي، عام 2015؛ وتدعي أن مهمتها تقتصر على "الدفاع الإلكتروني"، لكن تقارير إعلامية كشفت، في وقت سابق من العام الجاري، أنها تقدم خدمات "القرصنة" لصالح الاستخبارات الإماراتية ضد حقوقيين وصحفيين غربيين.

فيصل البنّاي مؤسس ومدير الشركة، ووالده جنرال في الجيش الإماراتي

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