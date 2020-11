لأول مرة منذ عقود.. دبلوماسيون أمريكيون يفتحون حسابات مصرفية بالسودان

فتح أربعة دبلوماسيين أمريكيين حسابات في مصرف في السودان للمرة الأولى منذ عقود، في محاولة لجذب الاستثمارات الدولية إلى هذا البلد الذي يعاني من وضع اقتصادي صعب.

U. S. Embassy Staff Open Bank Accounts With U.S. Dollars

Following the establishment of the Civilian-Led Transitional Government several American staff members of the Embassy of the United States in Khartoum decided to use U.S. dollars to open accounts at the Bank of Sudan.(1/2) pic.twitter.com/RuUBNIDrPB

— US Embassy Khartoum (@USEmbassyKRT) October 16, 2019