فرنسا تدعو لعقد اجتماع للتحالف الدولي لبحث عملية "نبع السلام"

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى عقد اجتماع للتحالف الدولي في أسرع وقت لبحث التدخل التركي في شمال شرق سوريا المعروف باسم عملية "نبع السلام".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، للوزير الفرنسي مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم في العاصمة العراقية بغداد.

أبرز تصريحات لودريان

المكاسب التي حققناها ضد تنظيم الدولة مهددة اليوم بسبب التوغل التركي في شمال سوريا.

مسلحو تنظيم الدولة في السجون شمال سوريا عددهم كبير وينبغي ضمان عدم خروجهم وبحث آليات محاكمتهم.

يجب أن نكون يقظين لحماية السجون التي يقبع بها سجناء تنظيم الدولة تحت سيطرة القوات الكردية.

مطلوب من إيران العودة إلى الاتفاق النووي ومن واشنطن رفع العقوبات عن طهران لتخفيف التوتر.

أبرز تصريحات وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم

نؤكد على وحدة وسلامة سوريا وأن الحكومة في دمشق هي الضامن للحفاظ على ذلك.

نتخذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لمنع تسلل المقاتلين الأجانب عبر الحدود مع سوريا.

المقاتلون الأجانب في سوريا يأتون من حوالي 72 دولة، وهذه الدول تحتاج لاتخاذ الإجراءات المناسبة لهذه القضية.

سوف نقوم باستقبال المقاتلين العراقيين ونحاكهم محاكمة عادلة أمام القضاء العراقي.

أكدنا على ضرورة خفض التصعيد وحدة التوتر بين واشنطن وطهران.

نبذل جهودا لتخفيف حدة التوتر بين السعودية وإيران لضمان حرية الملاحة في الخليج.

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