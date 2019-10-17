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سياسة

فرنسا تدعو لعقد اجتماع للتحالف الدولي لبحث عملية "نبع السلام"

17/10/2019

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى عقد اجتماع للتحالف الدولي في أسرع وقت لبحث التدخل التركي في شمال شرق سوريا المعروف باسم عملية "نبع السلام".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، للوزير الفرنسي مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم في العاصمة العراقية بغداد.

أبرز تصريحات لودريان
  • المكاسب التي حققناها ضد تنظيم الدولة مهددة اليوم بسبب التوغل التركي في شمال سوريا.
  • مسلحو تنظيم الدولة في السجون شمال سوريا عددهم كبير وينبغي ضمان عدم خروجهم وبحث آليات محاكمتهم.
  • يجب أن نكون يقظين لحماية السجون التي يقبع بها سجناء تنظيم الدولة تحت سيطرة القوات الكردية.
  • مطلوب من إيران العودة إلى الاتفاق النووي ومن واشنطن رفع العقوبات عن طهران لتخفيف التوتر.
أبرز تصريحات وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم
  • نؤكد على وحدة وسلامة سوريا وأن الحكومة في دمشق هي الضامن للحفاظ على ذلك.
  • نتخذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لمنع تسلل المقاتلين الأجانب عبر الحدود مع سوريا.
  • المقاتلون الأجانب في سوريا يأتون من حوالي 72 دولة، وهذه الدول تحتاج لاتخاذ الإجراءات المناسبة لهذه القضية.
  • سوف نقوم باستقبال المقاتلين العراقيين ونحاكهم محاكمة عادلة أمام القضاء العراقي.
  • أكدنا على ضرورة خفض التصعيد وحدة التوتر بين واشنطن وطهران.
  • نبذل جهودا لتخفيف حدة التوتر بين السعودية وإيران لضمان حرية الملاحة في الخليج.
خلفيات
  • حُكم في العراق على 14 فرنسيًا أدينوا بالانضمام إلى تنظيم الدولة.
  • من بين هؤلاء، نُقل 12 من السجون السورية الكردية إلى بغداد. 
  • حُكم على أحد عشر منهم بالإعدام وعلى ثلاثة – بينهم امرأتان – بالسجن مدى الحياة.
المصدر : الجزيرة مباشر
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