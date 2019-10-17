البث الحي
سياسة

شاهد: وفاة 35 معتمرًا إثر حريق بحافلتهم في السعودية

16/10/2019

لقي 35 معتمرًا حتفهم، الأربعاء، وأُصيب 5 آخرون بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث مروري بالكيلو 170 بطريق الهجرة الذي يصل المدينة المنورة بمكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية.

التفاصيل
  • المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة قال إن حافلة "خاصة مُستأجرة تنقل 39 شخصاً من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية اصطدمت بمعدة ثقيلة (شيول)، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
  • المتحدث أضاف أنه نتج عن الحادث وفاة 35 شخصا، وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الحمنة، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق، بحسب الوكالة.
  • نقلت صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية عن مصادر لم تسمها، قولها إن" الحادث وقع بين مركبة وحافلة تقل معتمرين من جنسيات مختلفة"؛ مشيرة إلى أن النيران اشتعلت في الحافلة.
  • لم تكشف الوكالة ولا الصحيفة عن جنسية المعتمرين المتوفين أو المصابين في الحادث، الذي يعتبر الأكبر في الفترة الأخيرة. 
     

    صورة للحافلة أثناء احتراقها نقلا عن وسائل إعلام سعودية
المصدر : الجزيرة مباشر + صحف سعودية + وكالات
المزيد من سياسة

الأرقام لا تكذب.. ترمب يواجه معارضة متزايدة من الجمهوريين لرفضه الاعتراف بفوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب- البيت الأبيض 20 نوفمبر (رويترز)

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأردوغان.. هذا ما اتفقا عليه

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز (الأناضول)

بعد عشرات السنوات في السجن والمراقبة.. جاسوس إسرائيلي يحصل على حرية مغادرة أمريكا

الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد (رويترز)

تقرير: هل يستطيع ترمب قلب نتيجة التصويت الشعبي؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

"تعرضوا للضرب وأجبِروا على تحويل أموالهم".. تفاصيل جديدة بشأن اعتقال الأمراء السعوديين

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان (غيتي)

الفاتيكان يحقّق في "إعجاب" الحساب البابوي بصورة مثيرة لعارضة برازيلية

بابا الفاتيكان فرنسيس الأول (موافع التواصل)

"لسنا حزبا بل دولة".. مرشح حزب مستقبل وطن يهدد مصريين (فيديو)

فرز الأصوات بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية في القاهرة (رويترز)