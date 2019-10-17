شاهد: وفاة 35 معتمرًا إثر حريق بحافلتهم في السعودية

لقي 35 معتمرًا حتفهم، الأربعاء، وأُصيب 5 آخرون بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث مروري بالكيلو 170 بطريق الهجرة الذي يصل المدينة المنورة بمكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية.

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