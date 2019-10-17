شاهد: وفاة 35 معتمرًا إثر حريق بحافلتهم في السعودية

لقي 35 معتمرًا حتفهم، الأربعاء، وأُصيب 5 آخرون بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث مروري بالكيلو 170 بطريق الهجرة الذي يصل المدينة المنورة بمكة المكرمة غرب المملكة العربية السعودية.
التفاصيل
- المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة قال إن حافلة "خاصة مُستأجرة تنقل 39 شخصاً من المقيمين بالمملكة من جنسيات آسيوية وعربية اصطدمت بمعدة ثقيلة (شيول)، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.
- المتحدث أضاف أنه نتج عن الحادث وفاة 35 شخصا، وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى الحمنة، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق، بحسب الوكالة.
- نقلت صحيفة "سبق" السعودية الإلكترونية عن مصادر لم تسمها، قولها إن" الحادث وقع بين مركبة وحافلة تقل معتمرين من جنسيات مختلفة"؛ مشيرة إلى أن النيران اشتعلت في الحافلة.
- لم تكشف الوكالة ولا الصحيفة عن جنسية المعتمرين المتوفين أو المصابين في الحادث، الذي يعتبر الأكبر في الفترة الأخيرة.