سجال حاد بين ترمب وبيلوسي خلال اجتماع عاصف بشأن سوريا

اندلع سجال حاد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وانسحب مسؤولون ديمقراطيون من اجتماع في البيت الأبيض انعقد لمناقشة السياسة الأمريكية في سوريا.

وقالت بيلوسي، الأربعاء، إن الرئيس ترامب غضب وفض اجتماع قادة الحزبين الديمقراطي والجمهوري معه بشأن سوريا فور علمه بتمرير تشريع يدين قراره سحب القوات الأمريكية هناك.

ما القصة؟

زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، قال إن الرئيس ترمب، وجه نقدا لاذعا لبيلوسي خلال الاجتماع، ووصفها "سياسية من الدرجة الثالثة".

شومر أضاف بأن ترمب وزع الإهانات خلال الجلسة، مشيرًا إلى أن مشرعين من الحزب الديمقراطي والجمهوري استمروا في حضور الاجتماع.

بيلوسي ردت بأن الرئيس ترمب عانى من حالة انهيار وبدا مهزوزًا للغاية بعد التصويت الذي أدان قراره بسحب الجنود الأمريكيين من سوريا.

بيلوسي: أعتقد أن التصويت ومعارضة أكثر من اثنين إلى واحد من الجمهوريين لما فعله الرئيس في سوريا أثر على الأرجح بترمب وأصابه بصدمة.

بيلوسي اتهمت ترمب بفعل ما يسهل النفوذ الروسي في الشرق الأوسط، وأضافت أن الرئيس وعد بإعادة الجنود إلى الوطن، وتساءلت "هل الوطن هو السعودية؟".

I am deeply concerned that the White House has canceled an all-Member classified briefing on the dangerous situation the President has caused in Syria, denying the Congress its right to be informed as it makes decisions about our national security. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) October 16, 2019

إهانة شديدة

الديمقراطي في مجلس النواب ستيني هوير، قال إنه وآخرين "شعروا بالإهانة الشديدة" بسبب معاملة ترمب لبيلوسي.

هوير: لقد حضرت الكثير والكثير من هذه الاجتماعات، لكن لم يسبق لي أن رأيت رئيسًا يعامل حكومة الولايات المتحدة بهذا القدر من قلة الاحترام.

المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام، رفضت اعتبار كلام ترمب مهينًا وقالت إنه كان "مدروسًا وحاسمًا" وإن خروج بيلوسي "مفاجئ وغير مفهوم".

غريشام كتبت على تويتر: القيادة الديمقراطية اختارت الخروج العاصف من الاجتماع والانتحاب أمام الكاميرات، في حين بقي الآخرون للعمل من أجل وطننا.

I am the only person who can fight for the safety of our troops & bring them home from the ridiculous & costly Endless Wars, and be scorned. Democrats always liked that position, until I took it. Democrats always liked Walls, until I built them. Do you see what’s happening here? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019

أغلبية ساحقة

مجلس النواب الأمريكي أيّد بأغلبية ساحقة، مشروع قرار يندد بقرار ترمب سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا.

صوت 354 نائبًا لصالح مشروع القرار، وعارضه 60، بعدما انضم العشرات من رفاق ترمب الجمهوريون إلى الأغلبية الديمقراطية المؤيدة للمشروع.

يعد الاجتماع هو الأول بين ترمب وبيلوسي منذ بيانها في 24 سبتمبر/أيلول الماضي الذي أعلنت فيه البدء بإجراء تحقيق في استخدام ترمب سلطاته ضد جو بايدن منافس له في الانتخابات.

لم يتم التطرق في الاجتماع للتحقيق الذي يهدف إلى عزل ترمب وفق ما ذكرت بيلوسي.

“About 500,000 human beings were killed in Syria while Barack Obama was president & leading for a “political settlement” to that civil war. Media has been more outraged in the last 72 hours over our Syria policy than they were at any point during 7 years of slaughter.” BuckSexton — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2019

ماذا قال ترمب عن سوريا؟